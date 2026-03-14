Persona privada de su libertad es localizado en Ciudad Victoria

Tras atender el reporte de una persona presuntamente privada de la libertad en la colonia Ampliación Libertad de Ciudad Victoria, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y la coordinación interinstitucional entre las autoridades de seguridad e investigación.

Minutos más tarde, se logró la localización de la persona con vida, misma que fue trasladada ante las autoridades competentes para la realización de las diligencias correspondientes.

Las corporaciones policiacas agradecieron a la comunidad por su colaboración con el aporte de información a las autoridades, circunstancia que contribuyó al desarrollo de esta acción.

Las autoridades continuan con acciones en campo en la capital del estado.

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