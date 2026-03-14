Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_14_at_7_50_43_PM_388f851105
Tamaulipas

Persona privada de su libertad es localizado en Ciudad Victoria

Minutos más tarde, se logró la localización de la persona con vida, misma que fue trasladada ante las autoridades competentes

  • 14
  • Marzo
    2026

Tras atender el reporte de una persona presuntamente privada de la libertad en la colonia Ampliación Libertad de Ciudad Victoria, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y la coordinación interinstitucional entre las autoridades de seguridad e investigación.

Minutos más tarde, se logró la localización de la persona con vida, misma que fue trasladada ante las autoridades competentes para la realización de las diligencias correspondientes.

Las corporaciones policiacas agradecieron a la comunidad por su colaboración con el aporte de información a las autoridades, circunstancia que contribuyó al desarrollo de esta acción. 

Las autoridades continuan con acciones en campo en la capital del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

post_Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_07_13_PM_4816c21f25
Presentan a nuevo subsecretario de Prevención de las Violencias
Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_16_18_AM_d8f6769e39
Endurecen castigos por incendios en Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_7eb8fe4f71
Fallece Gerardo Jiménez Aguado, funcionario de Economía
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_15_at_17_39_47_2_44e7f792cb
Incendio consume una hectárea en la Loma Larga
Whats_App_Image_2026_03_15_at_7_57_00_PM_6ad6022e0a
Lidera Adrián de la Garza jornada recreativa en el Parque España
Whats_App_Image_2026_03_15_at_8_13_51_PM_df22402839
Morena, PT y PVEM cierran filas con el 'Plan B' electoral
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×