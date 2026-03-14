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Atlético vence al Getafe y recupera tercer lugar en LaLiga

Un gol de Nahuel Molina dio el triunfo al Atlético de Madrid ante Getafe, resultado con el que los rojiblancos escalaron al tercer puesto del campeonato español

  • 14
  • Marzo
    2026

Con un gol del argentino Nahuel Molina, el Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Getafe CF este sábado en el estadio Cívitas Metropolitano, resultado que le permitió recuperar el tercer lugar de LaLiga en la jornada 28.

El único tanto del encuentro llegó temprano en el partido. Apenas al minuto siete, Molina sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló en la escuadra de la portería defendida por David Soria, dejando sin opciones al guardameta.

El panorama se complicó aún más para el Getafe en la segunda mitad, cuando el defensor marroquí Abdel Abqar fue expulsado al minuto 55 tras una agresión sobre el delantero noruego Alexander Sørloth.

Tras el encuentro, el técnico del Atlético, Diego Simeone, destacó el desempeño de su equipo, especialmente en el primer tiempo.

“Me quedo con el muy buen trabajo del equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo. Pudimos habernos ido al descanso con más ventaja”, señaló en conferencia de prensa.

A pesar de jugar con un hombre menos, el Getafe estuvo cerca de empatar en el tiempo añadido, cuando Adrián Lisoconectó un potente cabezazo al minuto 90+7, que fue detenido con una gran intervención del portero argentino Juan Musso.

El triunfo confirma el buen momento del Atlético, que ha ganado seis de sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. El equipo también alcanzó la final de la Copa del Rey y está cerca de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, tras imponerse 5-2 al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final.

Con este resultado, el conjunto colchonero suma 57 puntos y supera en la tabla al Villarreal CF, que tiene 55 tras empatar el viernes 1-1 con el Deportivo Alavés.

En otro partido de la jornada, el Girona FC derrotó 3-0 al Athletic Club, que continúa con una campaña irregular y se mantiene en la mitad de la clasificación.

Uno de los goles del Girona fue anotado por el lateral Hugo Rincón, cedido precisamente por el Athletic, mientras que el tercero lo marcó el argentino Claudio Echeverri.

Más tarde, el Real Madrid recibirá al Elche CF, con la posibilidad de acercarse a un punto del líder FC Barcelona, que enfrentará el domingo al Sevilla FC.


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