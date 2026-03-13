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Finanzas

Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%

El retroceso se da pese al crecimiento en construcción, minería y servicios energéticos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

  • 13
  • Marzo
    2026

La producción industrial en México registró una caída interanual de 1.1% durante enero de 2026, impulsada principalmente por el debilitamiento del sector manufacturero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte oficial, el resultado se explica por la contracción de 3% en las manufacturas, que contrarrestó el desempeño positivo observado en otros sectores de la actividad industrial.

Entre los subsectores que lograron avances se encuentran la construcción, con un crecimiento de 4%; la minería, con un aumento de 0.8%, y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, que registraron un alza de 0.4%.

IMAI muestra retroceso mensual

El informe también señala que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró una caída de 1.1% en términos reales y con cifras desestacionalizadas durante enero, en comparación con diciembre de 2025.

En este caso, la disminución fue generalizada entre los principales componentes del sector.

La mayor contracción se observó en la generación de energía eléctrica, suministro de agua y gas, con una caída de 1.9%.

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Por su parte, la minería, la construcción y las manufacturas registraron retrocesos de 1.1% cada una.

Estos datos reflejan un inicio de año complicado para la industria mexicana, que continúa enfrentando presiones en algunos de sus sectores clave.

Un panorama marcado por debilidad industrial

El comportamiento de enero se suma a un 2025 complicado para la industria nacional. Durante ese año, la producción industrial registró una caída anual de 1.3 %, influida principalmente por una contracción de 6.5 % en el sector minero.

Este resultado contrasta con el desempeño de 2024, cuando la producción industrial logró crecer 0.2 %, impulsada principalmente por la expansión de la construcción y de los servicios relacionados con la energía eléctrica y el suministro de agua y gas.

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A pesar de la debilidad industrial, el desempeño general de la economía mexicana mostró señales de recuperación hacia el cierre de 2025.

Tras una contracción de 0.3 % en el tercer trimestre del año pasado, la economía logró repuntar con un crecimiento de 1.8 % entre octubre y diciembre.

En conjunto, México registró un crecimiento económico de 0.6 % durante todo 2025, lo que permitió compensar parcialmente la desaceleración observada a lo largo del año.

Analistas señalan que el comportamiento de la actividad industrial durante los primeros meses de 2026 será clave para determinar el ritmo de crecimiento económico del país en el corto plazo.


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