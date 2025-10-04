Cerrar X
Kirk conecta dos jonrones y Azulejos vencen 10-1 a Yankees

Alejandro Kirk y Vladimir Guerrero Jr. brillan; Azulejos vencen 10-1 a Yankees en su primera victoria de postemporada desde 2016

  • 04
  • Octubre
    2025

El mexicano Alejandro Kirk conectó dos jonrones en solitario, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. también se lució y los Azulejos de Toronto ganaron el sábado un juego de postemporada por primera vez desde 2016 al aplastar 10-1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada espectacular, y el venezolano Andrés Giménez agregó dos hits y remolcó un par mientras los campeones del Este de la Liga Americana, los Azulejos, utilizaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

La victoria anterior de Toronto en postemporada fue en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland. Los Azulejos perdieron esa serie en cinco juegos.

Toronto fue barrido en la ronda de comodinas en Tampa Bay en 2020, en casa contra Seattle en 2022 y en Minnesota en 2023.

Kevin Gausman (1-0) permitió una carrera y cuatro hits en cinco 2/3 entradas para llevarse la victoria. Caminó a dos y ponchó a tres.

Toronto ha ganado siete de ocho encuentros en casa contra Nueva York esta temporada. Los Azulejos tuvieron el mejor récord de la Liga Americana en casa con 54-27 en la temporada regular.

Haciendo su tercera apertura en postemporada, el derecho dominicano de Nueva York Luis Gil (0-1) permitió dos carreras y cuatro hits en dos 2/3 entradas. El Novato del Año de la Liga Americana 2024 no dio bases por bolas y ponchó a dos.

Por Toronto, el venezolano Anthony Santander fue de 3-1.


