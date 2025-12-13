¿Otro milagro? 'Turco' Mohamed ya remontó una Final vs. Tigres

Antonio Mohamed ya tiene un lugar privilegiado dentro del fútbol mexicano, no solo por lo que hizo como jugar, también porque su éxito fue todavía mayor como entrenador, donde ya alzó cuatro títulos.

Uno de ellos llegó en circunstancias similares a las que enfrentará este domingo ante Tigres en la Final de Vuelta de la Liga MX: desventaja de un gol, luego de perder el partido de Ida en el Estadio Universitario.

Un "turco" azulcrema

Recordemos que hace 11 años, el "Turco" estaba en el banquillo del América y en el Apertura 2014 se plantó en la Final contra los felinos, que se llevaron ventaja en casa, pero cayeron 3-0 en la Vuelta en el Estadio Azteca.

Aquella noche, los azulcremas llegaban con una fuerte obligación de ir al frente contra un equipo que históricamente es de los mejores defensivamente, sin embargo, en aquella ocasión los nervios traicionaron a Tigres.

Se define al próximo CAMPEÓN en el Infierno 👹🆚🐯



La GRAN FINAL de la Liga MX: Toluca vs Tigres, se vive en Azteca Deportes 🤩#FinalBotanera⁣

⁣

📅 Domingo 14 de diciembre

🕖 6:50 PM

📺 @AztecaSiete y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba⁣⁣⁣

📱 APP… pic.twitter.com/9GnISzmf4i — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

Michael Arroyo, Pablo Aguilar y el "Cepillo" Peralta fueron los encargados de sepultar a Tigres, que por entonces no tenía el famoso "colmillo" que tiene ahora para cerrar los partidos complicados.

Errores puntuales y faltas de concentración que derivaron en tres expulsiones en el segundo tiempo para los regios, fueron los resultados de un planteamiento perfecto de Mohamed en contra de Ricardo Ferretti.

¿Logrará repetir la historia?

Ahora la misión es muy similar, pues nuevamente sus pupilos, ahora de Toluca, cerrarán la Final en el Nemesio Diez, que históricamente es una de las canchas más complicadas de México por la altura de la ciudad, la presión de la gente y la calidad de plantel con el que cuenta el club.

Tampoco sería raro que se dé la remontada, pues hace una semana lograron reponerse de esta misma desventaja en los Cuartos de Final contra Rayados, que parecía dar el golpe de autoridad.

Aunque ya mostró su poderío contra un rival de jerarquía como el Monterrey, la realidad es que los albiazules no tienen el mismo "colmillo" y manejo de partido que los dirigidos por Guido Pizarro, por lo que será clave que los escarlatas aprovechen sus momentos.

¿Jugará Alexis Vega contra Tigres?

De momento no existe una respuesta definitiva sobre la presencia del capitán toluqueño para la Final de Vuelta, pues todavía arrastraría molestias por el desgarro grado 2 en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 26 de octubre ante Pachuca.

Sin embargo, trasciende que el delantero mexicano habría tomado la determinación de jugar el encuentro donde busca el bicampeonato, por lo que estaría dispuesto a infiltrarse, es decir, medicarse contra el dolor e inflamación que pudiera presentar, con el riesgo a que su problema se agrave.

Todo parece indicar que será hasta el inicio del partido que se confirme si será convocado, por lo que comenzaría desde el banquillo para evitar sobrecargarlo todavía más.

Comentarios