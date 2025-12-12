Alcaldes de Toluca y García apuestan para la Final de Liga MX

Previo al juego de Ida de la Final del fútbol mexicano entre Tigres y Toluca, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, lanzó un reto a Manuel Guerra Cavazos, apostando 10 sillas de Ruedas y culminó diciendo, "Ustedes ponen la carne asada y nosotros el chorizo".

Ante este reto el edil del municipio de García, Manuel Guerra Cavazos, dijo que aceptaba la apuesta de las 10 sillas de ruedas, pero lanzó otro reto al edil de Toluca Estado de México.

"Si gana Toluca nosotros vamos hacerles la carne asada hasta Toluca, pero si los Tigres ganan se vienen al ejido las maravillas a comer un caldo de rata".

Manuel Guerra Cavazos dijo que espera que el edil de Toluca acepte el reto, donde se llama a que ambas aficiones disfruten con picardía el encuentro, pero siempre respetando al rival.

Tigres acaba de ganar por la mínima diferencia en el partido de ida y la vuelta será el próximo domingo a las 7 de la noche para definir al campeón del fútbol mexicano.

¿Cuándo es la Final de la Liga MX?

El encuentro definitivo entre Toluca y Tigres será este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cómo le va a Tigres contra Toluca en Liguilla?

Desde la existencia de los torneos cortos, felinos y "Diablos" se enfrentaron en seis ocasiones en Liguilla, en los cuales, en cinco ocasiones, avanzó el equipo regio.

El primer enfrentamiento fue en los Cuartos de Final del Clausura 2003, donde los felinos se llevaron el pase a la siguiente ronda por global de 4-3. El siguiente torneo se volvieron a enfrentar, ahora en Semifinales, y los auriazules volvieron a avanzar por global de 2-1.

Muchas cosas cambiaron durante los 11 años que pasaron para que ambos se volvieran a enfrentar en Liguilla, pero lo que no cambió fue la tendencia de que Tigres avance, pues en el Apertura 2014 se plantó a la Final luego de pasar por su posición en la tabla, luego de un global de 0-0 para el olvido.

Ambos se reencontraron en el Apertura 2015 y otra vez los regios eliminaron al Toluca, ahora por global de 2-0 en las Semifinales. Para no variar, en el Repechaje del Apertura 2020, los felinos volvieron a echar al "Diablo", con victoria de 2-1.

Finalmente, su buena racha llegó hasta el Clausura 2023, semestre en el que los regios le ganaron 5-4 al Toluca, que estuvo a solo un par de minutos de romper su maldición, pero un gol de Sebastián Córdova puso a los suyos en la Final.

Comentarios