"Ni tu vieja te tiene miedo, te tiene compasión", las mujeres del público se meten con él.

"Ese perro no sirve de nada", los niños del público también le gritan.

El auténtico decadente de Linares, no se deja.

"Cállate, pinche chihuahua…", le contesta al niño.

Es domingo y se vive otra lucha más en la casa del dolor ajeno, la Arena Jaguar.

La lucha libre vive y vibra en los barrios de Monterrey, entre ladrillos y asientos viejos llenos de historias.

Las arenas chicas son los sitios donde los niños sueñan que pueden volar y, ahí, los sueños se cumplen. Uno de ellos es la Arena Jaguar, el mítico recinto de la lucha en San Bernabé.

Considerado como uno de los puntos con mayor índice delictivo en la capital de Nuevo León, San Bernabé tiene en el cruce de la avenida Las Rocas y calle Pizarra, un recinto de 24 años, que, con el deporte del pancracio, lucha para rescatar a jóvenes y niños de la violencia y la drogadicción.

David Valdez (QEP), el Rey Demonio, fundó la arena en donde han luchado atletas de la talla de Blue Demon Junior o Atlantis. Si se vacía puede pasar como una casa abandonada, con sus paredes sin repello o con pintura desgastada.

Las personas se sientan sobre sillones viejos de automóviles, sobre blocks o gradas de cemento; pero cuando hay lucha, se vuelve la mejor arena para disfrutar de atletas.

“Aquí la gente se la pasa muy bien, no les importa hasta estar parados con tal de vivir la magia de la lucha libre, porque esto es una magia; yo creo que las arenas no deben de olvidarse, creo que debería acercarse a apoyar este bonito deporte”, cuenta Jorge Antonio Valdez, “Golden Boy”, heredero de la Arena Jaguar.

El rey demonio consiguió hacer del recinto un punto de respetar por la diversión y aportación que le da a San Bernabé, logrando disminuir la violencia.

“En esta colonia sí se tiene catalogada como conflictiva, pero ya la misma gente de aquí nos guarda respeto porque divertimos al público, hemos sacado a mucha gente de las drogas, apoyamos mucho al deporte”, comenta Golden Boy.

Las estrellas vuelven

"Por eso eres de la Triple A, hermosa", un aficionado reconoce a la exótica después de un lance.

"Los quiero a todos, pero yo apoyo a Dulce Canela", otra mujer aplaude para animar a su favorita.

Cuando las luces se apagan, sale a brillar. Considerado como el mejor luchador exótico en México en la actualidad, con giras y peleas estelares en las principales arenas de México, Luis Fernando Blanco Torres, Dulce Canela, no olvida dónde comenzó y por eso vuelve a la Arena Jaguar.

Dulce Canela está en un cuarto pequeño que es dividido por una cortina vieja como el colchón de fondo, la pared tiene residuos de pintura blanca, pero ya se notan los blocks con el nombre de leyendas como Rey Demonio, quienes forjan la grandeza del lugar. Ahí es el camerino de los atletas.

“Yo aquí inicié, así como la ves, aquí inicié y sigo cosechando la humildad y voy a seguir viniendo aquí porque es una arena que nunca voy a olvidar, pues aquí salí, aquí crecí y mira ahorita, irme a grandes ligas, seguir teniendo los pies en la tierra y seguir viniendo aquí es lo más bonito que me ha pasado”, comenta Fernando.

No hay diferencia en sus vuelos. En los videos de internet, con las grandes luces y los cuadriláteros de lujo, Dulce Canela vuela igual que cuando enfrenta a Black Spider o cae hacia un piso de cemento duro que sus rodillas recienten, pero el amor a su público es el mejor bálsamo.

En la Arena Jaguar han dejado alma y sudor luchadores como Blue Demon Junior, Atlantis, entre otros, quienes se combinan con talento local que sueñan con dejar su nombre en el olimpo de los grandes luchadores y que, como Fernando, con pura entrega, logra cumplir sus sueños.

“Claro que se cumplen, mira ahora dónde estamos y de dónde salí; yo sigo viniendo, no veo ningún impedimento, voy a seguir viniendo las veces que sea”, repite el joven atleta.

Dulce Canela fue un niño que comenzó a los 14 años a luchar en la Arena Jaguar, en uno de los famosos viernes que dejó establecido David Valdez y a quien no deja de agradecer por fundar la arena y dejarle a San Bernabé un recinto donde los niños se alejan de la violencia.

“Uno de pequeño pueden agarrar unos caminos que no son… si hay varios aquí entrenando y para mí es un honor pues, sabiendo que no soy una figura pública para niños, yo soy una figura para adultos, como quiera ellos me responden y los niños nos ven como héroes sin capa”, dice Dulce Canela.

Las estrellas vuelven a la casa del dolor ajeno y cuando ellos se detienen, los niños suben al cuadrilátero y juegan que son los nuevos luchadores… el futuro de la lucha libre en Monterrey se ve en ellos.

El futuro y los planes del gobierno para las arenas de barrio

Con la máscara, Caleb se llama “Pequeño Instinto” y a sus seis años le gusta la lucha libre por las maromas y las llaves. Es el más pequeño de la dinastía Valdez y junto con otros niños entrena de lunes a jueves en la Arena Jaguar.

El futuro de la lucha libre está en los niños que inician a volar en el cuadrilátero.

Si bien, la Arena Jaguar tiene una grandeza y magia que hace hasta de sus carencias de infraestructura un romance del cómo la lucha libre sigue tan viva en las carencias de los barrios de Monterrey, ¿cómo piensan las autoridades apoyar a este tipo de lugares?.

“La arena de barrio para nosotros es muy importante, en virtud de que saca a jóvenes de las drogas, los ponen a hacer deporte, porque esa arena Jaguar ahí llevan clases de lucha libre, la importancia es igual a la de una arena grande. La lucha libre, por lo regular las arenas más grandes están en el centro, la gente no llega a llegar hasta acá, entonces son muy importantes las arenas de los barrios”

Carlos Estrada es el actual presidente de la comisión de lucha libre en Monterrey y es el responsable de reforzar las arenas de barrio, como de promover las grandes funciones y para él, el pancracio está creciendo.

“Cada diez años se da un bajón y luego vuelve a resurgir; así es porque estamos pasando de pandemia. El año pasado, en el 2023, tuvimos 65 funciones de lucha libre, en el 2022 fueron 28, ahí se va notando que va resurgiendo”

En Monterrey existen seis arenas de barrio identificadas: Arena Jaguar, Lucha Time, Arena Femenil, Arena José Sulaimán, además del parque de beisbol de la arena Monterrey y en el parque Acero del parque Fundidora y, aunque, este año se derrumbó la Arena Coliseo, la lucha libre sigue viva e incluso buscan más espacios para promoverla.

“Tenemos varios gimnasios municipales que pueden ser aprovechados para la práctica de este deporte para llegar a más niños, a más personas”

Además, en el caso de la Arena Jaguar, existen proyectos de patrocinios, es decir, que se busca gestionar que más empresas miren la calidad y el valor que significa la arena para Monterrey y puedan invertir, algo que, calcula Carlos, se podrá aterrizar antes que termine la administración municipal actual.

Ya sea con las arenas de barrio o los grandes recintos, la lucha libre tiene vida para largo tiempo en Monterrey. Este 2024 la WWE y Triplemanía volverán a la ciudad y se espera que al menos 12 mil personas asistan en cada evento.

De mientras, si quieres vivir la lucha libre, las arenas de barrio, como la Arena Jaguar, casa del dolor ajeno, serán un recinto donde podrás pasar un momento familiar.

"La Arena El Jaguar es lo mejor, la reina, la reina de las arenas chicas", dice una señora, afónica después de mentarle la madre e intercambiar insultos con el luchador de turno.





