Alonso Aceves reporta con Rayados al llegar a la ciudad

El lateral izquierdo de 24 años ya se encuentra en la ciudad de Monterrey para reportar con el conjunto albiazul de cara al clausura 2026, Aceves llega al equipo con mucha ilusión de ganar campeonatos y mejorar de manera deportiva para ser llamado a la selección mexicana en una posible convocatoria para el próximo mundial 2026.

Alonso Aceves se incorpora al equipo regiomontano tras un largo camino con los tuzos del Pachuca, equipo que lo vio nacer desde muy temprana edad y que lo catapulto de manera profesional dentro de la primera división mexicana, el lateral empezó a jugar con el conjunto hidalguense desde los 16 años en las fuerzas básicas participando en el campeonato sub 17 de la liga mx, ese torneo fue el inicio de su carrera profesional que lo ha llevado incluso a jugar en el viejo continente.

Sumando experiencia en el viejo continente

El jugador originario de Huixquilucan, Estado de México paso por todos los procesos juveniles en territorio azteca desde la sub 17 hasta la sub 20, después de su proceso en la cantera Aceves a sus 21 años probó suerte en el viejo continente, con el conjunto Real Oviedo, el jugador mexicano fue prestado por el conjunto hidalguense por 6 meses donde sumo minutos en la segunda división española y al mismo tiempo forjar experiencia en el ámbito profesional.

Durante su estadía en España, Alonso Aceves jugó 11 partidos, sumando 824 minutos sin goles ni asistencias previas, este rendimiento regular le ayudó a regresar a México de una forma más experimentada y obteniendo distintos conocimientos del futbol europeo para ponerlos a prueba en la Liga MX.

Su paso por territorio estadounidense

Mientras la gran mayoría de personas pensaba que regresaría a los tuzos, Aceves fue prestado nuevamente hacia una liga totalmente distinta a la española y mexicana, su nuevo camino era hacia los Estados Unidos, donde fue transferido de manera temporal al conjunto Chicago Fire, en esta nueva etapa el carrilero cambió su posición en algunos encuentros, cosa que era nueva para él, ya que en los dos equipos anteriores no lo realizaba, el jugador mexicano se desempeñaba como volante por izquierda, teniendo un juego más ofensivo, desequilibrante y teniendo las numerosas oportunidades para aumentar la ventaja de su equipo.

Con el conjunto estadounidense sumó 1333 minutos en 22 partidos, teniendo solamente 1 asistencia sin ningún gol.

Después de sus pasos por el país norteamericano y por España, regresaba de una mejor forma al equipo donde iniciaría su carrera profesional en el Balompié mexicano.

Regreso al futbol mexicano

Alonso Aceves construyó gran parte de su carrera profesional en Pachuca con el paso de los torneos, el defensor fue ganando regularidad y se convirtió en una opción confiable dentro del esquema de los Tuzos, durante su etapa con el conjunto hidalguense, Aceves disputó 70 partidos oficiales, en los que aportó 2 goles y 3 asistencias, números que reflejan su participación constante y su capacidad para sumarse al ataque desde la defensa.

Uno de sus mejores momentos llegó en el Apertura 2025, torneo en el que vio acción en 17 encuentros, marcó un gol y colaboró con dos asistencias.

Además de su aporte individual, formó parte del plantel que logró la Concacaf Champions Cup 2024, uno de los títulos más importantes del club en los últimos años, consolidando así su paso por competencias internacionales.

Rayados, un nuevo camino

Ahora Alonso llega con un nuevo reto en su carrera profesional al tratar de consolidarse como titular en un nuevo equipo, y tratar de brindar alegría a la afición rayada por sus actuaciones, ganando partidos para llevar a lo querido por muchos, la ansiada Liga MX.

¡El mensaje de Alonso Aceves a toda la Familia Rayada!🤩💙🤍 pic.twitter.com/VP7vcQklwI — Rayados (@Rayados) December 27, 2025

Comentarios