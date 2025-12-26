Celebra Steelers más de 50 años con la 'Toalla Terrible'

El sentido de pertenencia es importantísimo para generar identidad con los equipos y esto no solo se consigue con los logros dentro de la cancha, también con cosas materiales que te hagan sentir como el dueño de una parte de tu equipo, como un jersey, una gorra o... ¿Una toalla?

Cuando la mayoría de los equipos utilizan bufandas o banderas para dar un poco más de vida a sus encuentros, los Steelers de Pittsburgh utilizan la famosa "Toalla Terrible", la cual cumple 50 años de historia este 27 de diciembre.

Todo comenzó como una simple convocatoria para animar un partido y medio siglo después este artículo se volvió el más vendido en la historia de la NFL y un símbolo tan o más importante que el propio jersey de los Steelers, que todo aficionado desea conseguir.

Longtime Steelers fan @SnoopDogg led the Towel Twirl last year 🔥

¿Cómo nació la Toalla Terrible?

La historia de uno de los artículos deportivos más famosos del mundo se remonta hasta el lejano 1975, cuando el comentarista Myron Cope estaba buscando una manera de animar el encuentro de Playoffs entre los Acereros y Baltimore.

Lo que buscaba era un objeto barato, para que cualquiera pudiera tenerlo; portátil, para que no fuera complicado llevarlo al estadio; e impactante visualmente, para que se notara su presencia en el encuentro.

Fue entonces que, tras descartar varias ideas como gorras o hasta antifaces, pensó en una toalla dorada o amarilla, colores clásicos del equipo de Pittsburgh. Una vez que tomó una decisión, Cope alentó a los aficionados a llevarla al encuentro.

Debut triunfal

Fue el 27 de diciembre de 1975 cuando se celebró ese encuentro, donde miles de aficionados agitaron sus toallas, generando una energía nunca vista antes en un estadio. Además de derrotar a su acérrimo rival, ese mismo año el equipo conquistó el Super Bowl X, por lo que se tomó como una cábala.

Así fue su evolución

Con el tiempo, el concepto se convirtió en un producto oficial del equipo y una marca que hoy en día genera millones de dólares en ventas y donaciones, pues el artículo más vendido en la historia de la NFL es copropiedad de la Allegheny Valley School, una institución educativa para jóvenes con discapacidad intelectual, por lo que una parte de las ventas se destina para financiar esta escuela.

Debido a la creciente popularidad de la toalla, con el tiempo fueron lanzadas algunas ediciones especiales, como la toalla rosa por el mes de octubre, una con camuflaje militar honrando al ejército de Estados Unidos, una edición en negro, con detalles de Halloween y hasta un babero.

Look at all those towels!



Watch A Steelers Story: The Terrible Towel now on YouTube

La maldición de la Toalla Terrible

Debido a la fama que tiene este objeto, algunos jugadores y equipos la utilizaron para burlarse de los Steelers o su afición y en muchos casos los protagonistas terminaron "sufriendo las consecuencias" de "faltarle el respecto" a la Toalla Terrible.

Algunos de los afectados fueron los Bengals de Cincinnati, quienes fueron eliminados por Pittsburgh poco tiempo después de que el jugador T.J. Houshmandzadeh se limpiara los zapatos con ella. Otro ejemplo fueron los Titans, pues luego de que varios jugadores pisaron una toalla, al año siguiente el equipo fue el peor de la división con racha de derrotas histórica.

