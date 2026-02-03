México Rojo debuta con paliza sobre Panamá en la Serie del Caribe

En su debut dentro de la Serie del Caribe, Panamá sufrió una dura derrota al caer 11-4 ante México Rojo en la segunda jornada del torneo, disputada en el Estadio Panamericano de Beisbol de Zapopan, Jalisco.

Los Charros de Jalisco, representantes mexicanos bajo la denominación de México Rojo, capitalizaron desde temprano las fallas del pitcheo canalero para encaminarse a una victoria contundente.

El encuentro se inclinó rápidamente en el primer inning, cuando los Federales de Chiriquí tuvieron un inicio desastroso desde la loma.

Tras llenar la casa al abridor Paolo Espino, apareció Bligh Madris, quien conectó un cuadrangular por el jardín derecho para firmar un grand slam que dio ventaja temprana a la novena local.

La ofensiva mexicana no se detuvo y en el tercer capítulo armó un racimo de siete carreras, comenzando con un jonrón solitario de Julián Ornelas, que amplió aún más la diferencia en la pizarra.

Ante el castigo recibido, Espino abandonó el montículo, mientras que los relevistas Kevin Miranda y Alberto Guerrero tampoco lograron contener a los bateadores mexicanos.

México Rojo no volvió a anotar en el resto del juego, y Panamá logró dos carreras en el sexto inning para hacer más decoroso el marcador, gracias a un jonrón de Johan Camargo, quien se llevó por delante a Austin Dennis.

