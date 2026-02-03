Podcast
Deportes

Victoria Chávez, Atleta del Año 2025 de The World Games

La mexicana Victoria Chávez fue elegida Atleta del Año 2025 de The World Games tras una votación global organizada por la IWGA

  03
  Febrero
    2026

La bandera mexicana volvió a ondear en lo más alto del deporte internacional gracias a Victoria Chávez, jugadora de la Selección Nacional de Flag Football, quien fue reconocida como Atleta del Año 2025 de The World Games, distinción otorgada por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) mediante votación pública.

La chihuahuense se impuso tras casi un mes de votaciones a nivel mundial, consolidándose como una de las máximas figuras de esta disciplina.

De acuerdo con los resultados oficiales publicados por la IWGA, Chávez acumuló 50,537 votos, superando a la pareja alemana de DanceSport integrada por Marius-Andrei Balan y Khrystyna Moshenska, quienes obtuvieron 43,528 sufragios.

El tercer lugar fue para la también mexicana Laura Burgos, campeona mundial de muay thai, con 29,753 votos.

Oro histórico en Chengdú 2025

El reconocimiento se da tras su actuación estelar en The World Games 2025, celebrados en Chengdú, China, donde Victoria fue pieza clave para que México conquistara la medalla de oro en flag football.

La receptora anotó el touchdown del triunfo en los últimos segundos de la final frente a Estados Unidos, permitiendo a México defender su título y alcanzar por primera vez el liderato del ranking mundial de la IFAF.

Además de su impacto deportivo, Chávez destacó el orgullo de representar a México en el escenario internacional.

“Lo más hermoso de representar a México es llevar el sueño de tantos corazones… saber que nuestro país nos apoya nos da mil razones para no rendirnos”, expresó la jugadora tras conocerse el resultado.


