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Marie-Louise debuta en Bundesliga con derrota del Union Berlín

Marie-Louise Eta, la primera entrenadora en dirigir un equipo masculino en las cinco grandes ligas europeas cae 2-1 ante Wolfsburgo

  • 18
  • Abril
    2026

La entrenadora Marie-Louise Eta hizo historia al debutar como entrenadora del Union Berlin en la Bundesliga, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en las cinco grandes ligas europeas.

Sin embargo, su estreno terminó con derrota 2-1 frente al VfL Wolfsburg.

La afición del estadio en Berlín recibió con entusiasmo su nombramiento como técnica interina hasta final de temporada, en un momento clave para un equipo que lucha por asegurar la permanencia.

El Wolfsburgo golpeó temprano con un gol de Patrick Wimmer al minuto 11, y amplió la ventaja justo después del descanso por medio de Dzenan Pejcinovic, resultado que puso en aprietos al conjunto local.

El Union intentó reaccionar en la segunda mitad y logró acercarse en el marcador al minuto 85 con un tanto de Oliver Burke, pero el esfuerzo no fue suficiente para rescatar puntos.

Un debut con peso histórico

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Más allá del resultado, el debut de Eta marca un hito en el fútbol europeo. La entrenadora ha reconocido el impacto social de su nombramiento, aunque ha insistido en centrarse en lo deportivo y en el trabajo con su plantilla.

El Union Berlín se mantiene seis puntos por encima de la zona de promoción de descenso con cuatro jornadas restantes, por lo que todavía depende de sí mismo para asegurar la permanencia.

Mientras tanto, la jornada en Alemania también dejó resultados clave en la lucha por el título, con el Bayern Múnich cada vez más cerca de coronarse campeón tras la derrota del Borussia Dortmund.


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