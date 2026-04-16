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Nuevo León

Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana

Las bajas temperaturas y las condiciones de lluvia van a continuar hasta el próximo lunes, día en el que el termómetro marcará entre 12 y 14 grados como máxima

  • 16
  • Abril
    2026

El titular de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, dio a conocer que este fin de semana se espera la entrada de un nuevo frente frío a la entidad.

Descenso de temperatura y lluvias desde el sábado

Cavazos señaló que para el sábado se espera una máxima de 28ºC, sin embargo, para la tarde-noche el termómetro comenzará a descender, incluso se esperan precipitaciones de forma moderada a fuerte.

“Este frente frío se va a ir desplazando poco a poco, hasta ya tener ese descenso en las temperaturas, del cual estaremos amaneciendo el domingo con temperatura de 10 a 12º C y con lluvias prácticamente todo el domingo”.

Asimismo, el titular señaló que las bajas temperaturas y las condiciones de lluvia van a continuar hasta el próximo lunes, día en el que el termómetro marcará entre 12 y 14 grados como máxima.

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Emiten recomendaciones ante lluvias

El funcionario estatal recomendó a la población manejar con precaución, evitar cruzar por ríos, vados, para evitar ser arrastrados por la corriente, cabe mencionar, que los elementos de Protección Civil de Nuevo León van a realizar recorridos por carreteras, autopistas y en las zonas de bajada de corrientes o de agua y realizar los cierres preventivos.

Con información de Jorge Mascorro....


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