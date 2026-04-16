Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos

Organizaciones civiles exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cancelar las concesiones de agua agrícolas y pecuarias que estén siendo mal utilizadas por un grupo de políticos y empresarios en Nuevo León, al considerar que no cumplen con su propósito original.

Además, solicitaron que se investiguen y transparenten todas estas concesiones en la entidad, a fin de verificar si realmente se respeta el objetivo para el cual fueron otorgadas.

Esto ocurre tras la revelación de que en el estado existe un grupo de personajes públicos que acceden a agua “casi gratis” mediante este tipo de permisos, cuyo consumo por metro cúbico (m³) no se cobra al estar destinados, en teoría, a la producción de alimentos.

Presentan denuncia ante Conagua

El activista José Múzquiz Zermeño, del organismo “Piensa Verde Nuevo León”, acudió a la delegación de Conagua para presentar un escrito formal en el que solicita la cancelación de estas concesiones y una investigación a fondo.

El documento fue dirigido al delegado Luis Carlos Alatorre Cejudo y al director nacional Efraín Morales, y retoma hallazgos recientes sobre el uso irregular del recurso hídrico.

Múzquiz recordó que desde el 4 de abril de 2022, en plena crisis hídrica, más de 20 organizaciones civiles —como Vertebra, Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Propuesta Ciudadana, Plan San Pedro y Evolución Mexicana— solicitaron la revisión y cancelación de concesiones “injustificadas”.

Posteriormente, el 8 de abril, la Conagua informó que de 12,000 concesiones existentes en Nuevo León, 2,689 serían extinguidas por no tener razón de ser y 91 por caducidad; sin embargo, no se detallaron cuáles.

Señalan uso indebido del agua

El activista acusó que diversos actores políticos habrían utilizado su influencia para obtener estas concesiones y destinarlas a fines distintos a los autorizados.

“Hay gente que utiliza estas concesiones para vender agua o para usos privados, lo cual no es válido. Por eso exigimos que la autoridad actúe y retire estos permisos”, señaló.

En el escrito entregado, se menciona que al menos 15 figuras públicas concentran concesiones por 8.8 millones de metros cúbicos anuales, pagando únicamente una cuota fija cada 10 años cercana a $6,738 pesos.

Entre los señalados se encuentran perfiles como Olga Sánchez Cordero, el alcalde Baltazar Martínez y exgobernadores como Jaime Rodríguez, Benjamín Clariond y Sócrates Rizo, además de empresarios como Marcelo Canales Clariond y Eugenio Santiago Clariond.

Exigen 'terreno parejo' en acceso al agua

Los activistas también demandaron un reparto más equitativo del recurso hídrico, ante los problemas históricos de agua que enfrenta Nuevo León.

Señalaron que mientras la población paga tarifas elevadas, algunos concesionarios utilizan el agua para fines comerciales, recreativos o incluso para abastecer a la industria, desviándose del uso agrícola o pecuario.

Múzquiz subrayó que desde 2022 existe el compromiso oficial de cancelar concesiones irregulares, establecido en el oficio #750, pero hasta ahora no se ha cumplido de manera transparente.

“Debe haber transparencia y equidad. No es posible que unos cuantos concentren el agua mientras la población enfrenta escasez”, afirmó.

Llaman a aplicar la ley

Las organizaciones insistieron en que la Conagua debe aplicar la ley y garantizar que las concesiones se utilicen conforme a su propósito original.

Advirtieron que, de comprobarse el uso indebido, se deben revocar los títulos y sancionar a los responsables, con el fin de evitar que el agua sea utilizada con fines patrimonialistas o de lucro.

Finalmente, reiteraron que el acceso al agua debe priorizar el interés público y no beneficiar a un grupo reducido, especialmente en un contexto de crisis hídrica en la entidad.

Comentarios