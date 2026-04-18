Salud alerta por aumento de diarrea ante altas temperaturas

La Secretaría de Salud emitió una alerta ante el incremento de enfermedades diarreicas agudas durante la temporada de calor, un fenómeno que cada año se intensifica debido a las altas temperaturas y su impacto en la conservación de los alimentos.

De acuerdo con la dependencia, el calor favorece la rápida descomposición de los productos alimenticios, lo que eleva el riesgo de contaminación y, en consecuencia, la aparición de cuadros diarreicos en la población.

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Secretaría de Salud hace un llamado a la población a prevenir diarreas en temporada de calor



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Grupos vulnerables, los más afectados

La médica Julieta Parga Alonso, adscrita al Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, explicó que si bien la diarrea suele ser un padecimiento de corta duración, puede convertirse en un problema grave cuando provoca deshidratación severa.

“En la mayoría de los casos dura menos de una semana y no requiere antibióticos, ya que su origen suele ser viral”, señaló la especialista.

Sin embargo, advirtió que los principales riesgos se concentran en niñas y niños menores de cinco años, así como en personas adultas mayores, quienes pueden presentar complicaciones más rápidamente.

Las autoridades sanitarias enfatizan que la medida más importante durante un episodio de diarrea es mantener una adecuada hidratación.

El consumo constante de líquidos y el uso de sobres de vida suero oral son fundamentales para reponer agua y electrolitos. Estos sobres están disponibles de manera gratuita en centros de salud y unidades médicas.

Para su correcta preparación, se debe disolver el contenido en un litro de agua hervida y consumirlo durante el día. Si no se utiliza en un periodo de 24 horas, debe desecharse y prepararse nuevamente.

Síntomas de alarma que requieren atención inmediata

La Secretaría de Salud exhortó a la población a estar atenta a signos que podrían indicar un cuadro grave, entre ellos:

Boca seca

Ausencia de lágrimas

Alteraciones en el estado de conciencia

Evacuaciones muy frecuentes o abundantes

Presencia de sangre o moco en las heces

Fiebre y vómito

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato a una unidad médica para recibir atención oportuna.

Además de la hidratación, la dependencia subrayó la importancia de reforzar hábitos de higiene para prevenir contagios.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño

Lavar y desinfectar frutas y verduras

Cocinar adecuadamente los alimentos

Mantener los productos refrigerados y cubiertos

Evitar consumir alimentos en mal estado

En cuanto a la dieta, se recomienda ingerir alimentos como arroz, zanahoria y manzana, que ayudan a mejorar la consistencia de las evacuaciones, y evitar comidas grasosas o irritantes.

Además, la Secretaría de Salud reiteró que, aunque la mayoría de los casos de diarrea no requiere antibióticos, es fundamental no subestimar los síntomas, especialmente en los grupos más vulnerables.

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