Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
diarrea_salud_6d99a863c6
Nacional

Salud alerta por aumento de diarrea ante altas temperaturas

La Secretaría de Salud advirtió sobre el incremento de enfermedades diarreicas durante la temporada de calor, debido a la rápida descomposición de alimentos

  • 18
  • Abril
    2026

La Secretaría de Salud emitió una alerta ante el incremento de enfermedades diarreicas agudas durante la temporada de calor, un fenómeno que cada año se intensifica debido a las altas temperaturas y su impacto en la conservación de los alimentos.

De acuerdo con la dependencia, el calor favorece la rápida descomposición de los productos alimenticios, lo que eleva el riesgo de contaminación y, en consecuencia, la aparición de cuadros diarreicos en la población.

Grupos vulnerables, los más afectados

La médica Julieta Parga Alonso, adscrita al Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, explicó que si bien la diarrea suele ser un padecimiento de corta duración, puede convertirse en un problema grave cuando provoca deshidratación severa.

“En la mayoría de los casos dura menos de una semana y no requiere antibióticos, ya que su origen suele ser viral”, señaló la especialista.

Sin embargo, advirtió que los principales riesgos se concentran en niñas y niños menores de cinco años, así como en personas adultas mayores, quienes pueden presentar complicaciones más rápidamente.

Las autoridades sanitarias enfatizan que la medida más importante durante un episodio de diarrea es mantener una adecuada hidratación.

El consumo constante de líquidos y el uso de sobres de vida suero oral son fundamentales para reponer agua y electrolitos. Estos sobres están disponibles de manera gratuita en centros de salud y unidades médicas.

Para su correcta preparación, se debe disolver el contenido en un litro de agua hervida y consumirlo durante el día. Si no se utiliza en un periodo de 24 horas, debe desecharse y prepararse nuevamente.

Síntomas de alarma que requieren atención inmediata

La Secretaría de Salud exhortó a la población a estar atenta a signos que podrían indicar un cuadro grave, entre ellos:

  • Boca seca
  • Ausencia de lágrimas
  • Alteraciones en el estado de conciencia
  • Evacuaciones muy frecuentes o abundantes
  • Presencia de sangre o moco en las heces
  • Fiebre y vómito

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato a una unidad médica para recibir atención oportuna.

Además de la hidratación, la dependencia subrayó la importancia de reforzar hábitos de higiene para prevenir contagios.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño
  • Lavar y desinfectar frutas y verduras
  • Cocinar adecuadamente los alimentos
  • Mantener los productos refrigerados y cubiertos
  • Evitar consumir alimentos en mal estado

En cuanto a la dieta, se recomienda ingerir alimentos como arroz, zanahoria y manzana, que ayudan a mejorar la consistencia de las evacuaciones, y evitar comidas grasosas o irritantes.

Además, la Secretaría de Salud reiteró que, aunque la mayoría de los casos de diarrea no requiere antibióticos, es fundamental no subestimar los síntomas, especialmente en los grupos más vulnerables.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aburrir_como_quitarmelo_ffb290f446
Entender la espera ayuda a vivir con menos estrés diario
Whats_App_Image_2026_04_19_at_10_34_32_1_0d60ff1a38
Activan operativo por lluvias y neblina en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_a62626dc2b
Julio César Chávez comparte su 'verdadero combate' ante jóvenes
publicidad

Últimas Noticias

detectan_temblores_por_conciertos_rosalia_13a137ecc8
Detectan temblores por conciertos de Rosalía en España
el_horizonte_info7_mx_7_1be2333c34
Pide incentivos y proyectos que aumenten el turismo
IMG_4829_ae93df0715
Descartan posible maltrato a jirafa en Coahuila
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×