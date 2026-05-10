Mbappé se perderá Clásico contra Barcelona tras resentir lesión

El Real Madrid no contará con el lesionado Kylian Mbappé para el Clásico que se disputará este domingo debido a que resintió la lesión en el isquiotibial izquierdo.

El máximo goleador de la liga abordó la semana pasada una nueva ola de críticas hacia él en España e insistió en que estaba comprometido con el club y con recuperarse de su lesión más reciente.

Aficionados expresaron su preocupación de que el delantero francés se estuviera reservando para el próximo Mundial.

¿Cuándo será el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

Este partido se tiene agendado para este domingo 10 de mayo a las 13:00 hora de México, en el Camp Nou de Barcelona, España.

El Barcelona recibe al Madrid con la oportunidad de celebrar el título de La Liga con una victoria o incluso un empate ante su rival más encarnizado.

El Barça llega al último clásico de la temporada con una ventaja de 11 puntos sobre el Madrid, con cuatro jornadas por disputarse. Será un partido cargado de emoción para el Barcelona tras la noticia de la muerte de Hans Flick, el padre del entrenador del equipo.

Aun así, se espera que Hansi Flick esté en el banquillo para el partido. Medios españoles informan que los jugadores del Barcelona llevarán brazaletes negros en señal de luto y que se guardará un minuto de silencio antes del pitido inicial.

El Madrid llega sacudido tras una semana bochornosa en la que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron multados por 589,000 dólares por protagonizar un altercado durante un entrenamiento que dejó a Valverde fuera de acción con una lesión en la cabeza, después de que presuntamente se golpeó accidentalmente la cabeza contra una mesa.

El entrenador Álvaro Arbeloa tiene al Madrid encaminado a una segunda campaña consecutiva sin un gran trofeo, en medio de rumores en la prensa española de que el presidente del club, Florentino Pérez, está considerando traer de vuelta a José Mourinho para enderezar a su equipo.

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