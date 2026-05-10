Sean Strickland vence a Khamzat Chimaev y recupera cinturón

La cartelera de UFC 328 dejó una noche cargada de intensidad, polémica y actuaciones memorables en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, donde Sean Strickland recuperó el campeonato de peso medio tras derrotar a Khamzat Chimaev, mientras que Joshua Van protagonizó una auténtica guerra para defender con éxito el cinturón mosca ante Tatsuro Taira.

Frente a una asistencia de 17 mil 783 aficionados, la empresa vivió una de sus funciones más tensas de los últimos años debido a la rivalidad que existía entre los protagonistas del combate estelar.

Strickland frena a Chimaev y vuelve a la cima de UFC

Sean Strickland volvió a coronarse campeón de peso medio de UFC al derrotar por decisión dividida a Khamzat Chimaev en una pelea que estuvo rodeada de controversia desde días antes del evento.

Las tarjetas oficiales marcaron 48-47, 47-48 y 48-47 a favor del estadounidense, quien recuperó el cinturón de las 185 libras por segunda ocasión en su carrera.

El combate comenzó con un Chimaev agresivo, utilizando su lucha para intentar controlar el ritmo de la pelea, especialmente durante los primeros asaltos. Sin embargo, Strickland logró resistir la presión del invicto peleador checheno y poco a poco comenzó a imponer su boxeo, utilizando el jab y las combinaciones rectas para desgastar a su rival.

A diferencia de la tensión que protagonizaron durante la semana, dentro de la jaula ambos mantuvieron un combate mucho más estratégico y controlado de lo esperado. Incluso chocaron los guantes al inicio de la pelea para dejar atrás los enfrentamientos verbales.

La UFC reforzó la seguridad alrededor del evento luego de que ambos peleadores intercambiaran amenazas durante conferencias y actividades promocionales. Strickland llegó incluso a llamar “terrorista” a Chimaev por sus vínculos con el líder checheno Ramzan Kadyrov, mientras que Khamzat respondió asegurando que le “arrancaría la cabeza”.

Tras sonar la campana final, Strickland celebró haciendo el gesto de colocarse nuevamente el cinturón, consciente de que había hecho lo suficiente para convencer a los jueces.

Con esta derrota, Chimaev perdió el invicto de su carrera profesional y quedó con marca de 15-1. Más tarde, Dana White reveló que el peleador le confesó su intención de subir a la división semicompleta tras perder el campeonato.

Por su parte, Strickland, de 35 años, reconoció después del combate que la rivalidad “se pasó de la raya” y ofreció disculpas por algunos comentarios realizados durante la promoción de la pelea.

Joshua Van domina a Tatsuro Taira en una pelea candidata del año

En el combate coestelar, Joshua Van defendió exitosamente el campeonato mosca de UFC tras derrotar por TKO a Tatsuro Taira al minuto 1:32 del quinto asalto.

La pelea fue considerada por aficionados y analistas como una de las mejores del año debido al ritmo frenético y al nivel técnico que mostraron ambos peleadores.

Taira arrancó fuerte utilizando su grappling y control sobre la lona, pero Van comenzó a cambiar el rumbo de la pelea a partir del segundo round gracias a su striking.

El campeón conectó una potente derecha a la mandíbula que mandó a tambalear al japonés y desde ese momento empezó a dominar el intercambio de golpes.

Conforme avanzaron los asaltos, Van castigó constantemente el rostro y el cuerpo de Taira, dejando al retador completamente ensangrentado mientras el público en Newark reaccionaba con intensidad ante cada combinación.

El final llegó en el quinto round, cuando Van soltó una ráfaga de golpes que obligó al referee a detener el combate.

Con apenas 24 años, el originario de Myanmar logró su primera defensa titular oficial y extendió su impresionante racha a siete victorias consecutivas dentro de UFC.

La pelea también tuvo un contexto histórico, ya que fue la primera pelea por un campeonato de UFC entre dos peleadores nacidos en la década de los 2000 y también la primera disputa titular entre dos peleadores asiáticos en la historia de la empresa.

Taira, quien buscaba convertirse en el primer campeón japonés en la historia de UFC, sufrió apenas la segunda derrota de su carrera profesional.

UFC 328 deja una noche histórica en Newark

La función celebrada en Newark terminó convirtiéndose en una de las más comentadas del año tanto por la intensidad deportiva como por el contexto que rodeó las peleas estelares.

Sean Strickland recuperó un campeonato que parecía lejano tras perderlo en su primera defensa, mientras que Joshua Van confirmó que es una de las grandes figuras emergentes de la división mosca.

Además, UFC 328 dejó abiertas varias historias rumbo al futuro: la posible revancha entre Van y Alexandre Pantoja, así como el futuro de Chimaev tras perder el invicto y considerar subir de categoría.

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