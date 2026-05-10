Madres buscadoras marchan en Reynosa; este día no fue de fiesta

Para ellas no fue un día de fiesta. Mientras miles de familias celebraban el Día de las Madres, integrantes de colectivos de búsqueda salieron a las calles de Reynosa para recordar que aún les falta lo más importante: sus hijos desaparecidos.

María Esther Salas Lozano, quien busca a su hijo desaparecido, compartió el dolor que enfrenta desde su ausencia y aseguró que mantiene viva la esperanza de volver a encontrarlo.

“Nada igual sin él, nada igual sin un hijo, es lo peor que puede pasar, lo amo con todo mi corazón y espero en Dios que regrese, nunca me cansaré de pedir a Dios por él, que todos los días está en mis oraciones, mis pensamientos, en mi corazón siempre”, expresó.

Esa es la realidad que enfrentan miles de madres buscadoras en el país. Olga Elena, una de las participantes en la marcha, señaló que lleva 16 años luchando por localizar a su hijo, quien desapareció después de participar en un accidente.

“Muy difícil, mucho muy difícil, era mi único hijo, a ver primero lo chocaron y luego lo golpearon, le quitaron dinero y lo golpearon, y hasta ahorita ya no se sabe nada de él”, relató.

Recorren calles principales para exigir que sus casos no se olviden

Este 10 de mayo, madres y familiares recorrieron las principales calles y avenidas de Reynosa, una de las ciudades más afectadas por el delito de desaparición de personas. Con pancartas y fotografías exigieron que sus casos no queden en el olvido.

Edith González, presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, aseguró que la fecha no representa celebración para las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

“Hay que seguir luchando por nuestros familiares desaparecidos, y sabemos que este 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta, vamos a seguir aquí, alzando la voz por cada uno de nuestros desaparecidos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”, manifestó.

Familias se reúnen para darse fortaleza y mantener viva la exigencia de justicia

Durante la movilización, las familias se reunieron para darse fortaleza unas a otras y mantener viva la exigencia de justicia dirigida a los tres niveles de Gobierno. También denunciaron que han sido revictimizadas por las autoridades y que continúan enfrentando la falta de respuestas.

“Exigir también a las autoridades, exigir al gobierno que no haya más desaparecidos, nosotros como ciudadanos tenemos el poder y nos unimos para exigir que haya más prevención aquí en Tamaulipas, no hay que tener miedo, hay que salir, ya no queremos más desaparecidos”, agregó Edith González.

Los colectivos señalaron además que no están conformes con las cifras oficiales sobre personas desaparecidas, al considerar que no reflejan la realidad que viven diariamente las familias buscadoras.

Aseguran que cifra de personas desaparecidas es mayo a la presentada

Andrés Méndez Ñeco, vocero del colectivo, cuestionó los números presentados por las autoridades y aseguró que la cifra real es mucho mayor.

“La cifra que está dando el Gobierno son de los 43 mil desaparecidos que no hay rastro alguno y 33 mil que tienen movimiento, pero que no se ha podido localizar, yo por más que me explican y me han dicho, la cifra sí rebasa a más de 130 mil desaparecidos, así como los 70 mil cuerpos en los servicios médicos forenses que tenemos y los restos calcinados que se han encontrado día con día”, declaró.

Comentarios