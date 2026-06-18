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Deportes

México tiene paso perfecto ante Corea del Sur en mundiales

Ambas selecciones se han enfrentado en 19 veces, entre amistosos y oficiales, pero dos de esos duelos fueron en la fiesta del futbol y fueron ganados por el Tri

  • 18
  • Junio
    2026

La Selección Mexicana de Futbol tiene amplias posibilidades de vencer a Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara, en el duelo de la Jornada 2 de la fase de grupos de la justa veraniega de 2026, que iniciará a las 19:00 horas.

Y es que ambos combinados se han enfrentado en dos ocasiones en la fiesta del futbol… y las dos batallas fueron ganadas por los aztecas.

En Francia 1998, en la Fecha 1 de la primera ronda, México derrotó 3-1 a los coreanos con dos goles de Luis Hernández (al 74’ y 84’) y uno más de Ricardo Peláez (al 51’); por los asiáticos descontó Ha Seok-ju (al 28’).

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Y en Rusia 2018, los “verdes” triunfaron por 2-1 en la Jornada 2 de la Fase de Grupos, con tantos de Carlos Vela (de penalti al 26’) y Javier “Chicharito” Hernández (al 66’); por los coreanos descontó Son Heung-min (al 90’+3).

Ambos cuadros tienen tres puntos en este certamen de 2026, ya que los aztecas vencieron 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el jueves pasado, y los coreanos dieron cuenta de República Checa por 2-1 en el Estadio Guadalajara el mismo día.

Ficha

Futbol
Justa de 2026
Fase de Grupos
Jornada 2
México Vs Corea
Estadio Guadalajara
20:00 horas
Azteca 7 - Hoy

Resultados de México ante las selecciones de Asia en mundiales

JustaResultado
México 1986Iraq 0-1 México
Francia 1998Corea 1-3 México
Alemania 2006México 3-1 Irán
Rusia 2018Corea 1-2 México
Qatar 2022Arabia 1-2 México

Historial entre México y Corea del Sur

ConceptoCantidad
Triunfos de México7
Victorias de Corea del Sur8
Empates4
Goles de México35
Goles de Corea del Sur25

Juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para este jueves 

PartidoEstadioHoraGrupo
República Checa vs SudáfricaAtlanta Stadium10:00 horasA
Suiza vs BosniaLos Angeles Stadium13:00 horasB
Canadá vs QatarVancouver Stadium16:00 horasB
México vs CoreaEstadio Guadalajara19:00 horasA

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