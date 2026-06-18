México tiene paso perfecto ante Corea del Sur en mundiales
Ambas selecciones se han enfrentado en 19 veces, entre amistosos y oficiales, pero dos de esos duelos fueron en la fiesta del futbol y fueron ganados por el Tri
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Junio
2026
La Selección Mexicana de Futbol tiene amplias posibilidades de vencer a Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara, en el duelo de la Jornada 2 de la fase de grupos de la justa veraniega de 2026, que iniciará a las 19:00 horas.
Y es que ambos combinados se han enfrentado en dos ocasiones en la fiesta del futbol… y las dos batallas fueron ganadas por los aztecas.
En Francia 1998, en la Fecha 1 de la primera ronda, México derrotó 3-1 a los coreanos con dos goles de Luis Hernández (al 74’ y 84’) y uno más de Ricardo Peláez (al 51’); por los asiáticos descontó Ha Seok-ju (al 28’).
Y en Rusia 2018, los “verdes” triunfaron por 2-1 en la Jornada 2 de la Fase de Grupos, con tantos de Carlos Vela (de penalti al 26’) y Javier “Chicharito” Hernández (al 66’); por los coreanos descontó Son Heung-min (al 90’+3).
Ambos cuadros tienen tres puntos en este certamen de 2026, ya que los aztecas vencieron 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el jueves pasado, y los coreanos dieron cuenta de República Checa por 2-1 en el Estadio Guadalajara el mismo día.
Ficha
Futbol
Justa de 2026
Fase de Grupos
Jornada 2
México Vs Corea
Estadio Guadalajara
20:00 horas
Azteca 7 - Hoy
Resultados de México ante las selecciones de Asia en mundiales
|Justa
|Resultado
|México 1986
|Iraq 0-1 México
|Francia 1998
|Corea 1-3 México
|Alemania 2006
|México 3-1 Irán
|Rusia 2018
|Corea 1-2 México
|Qatar 2022
|Arabia 1-2 México
Historial entre México y Corea del Sur
|Concepto
|Cantidad
|Triunfos de México
|7
|Victorias de Corea del Sur
|8
|Empates
|4
|Goles de México
|35
|Goles de Corea del Sur
|25
Juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para este jueves
|Partido
|Estadio
|Hora
|Grupo
|República Checa vs Sudáfrica
|Atlanta Stadium
|10:00 horas
|A
|Suiza vs Bosnia
|Los Angeles Stadium
|13:00 horas
|B
|Canadá vs Qatar
|Vancouver Stadium
|16:00 horas
|B
|México vs Corea
|Estadio Guadalajara
|19:00 horas
|A
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