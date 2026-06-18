México tiene paso perfecto ante Corea del Sur en mundiales

La Selección Mexicana de Futbol tiene amplias posibilidades de vencer a Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara, en el duelo de la Jornada 2 de la fase de grupos de la justa veraniega de 2026, que iniciará a las 19:00 horas.

Y es que ambos combinados se han enfrentado en dos ocasiones en la fiesta del futbol… y las dos batallas fueron ganadas por los aztecas.

En Francia 1998, en la Fecha 1 de la primera ronda, México derrotó 3-1 a los coreanos con dos goles de Luis Hernández (al 74’ y 84’) y uno más de Ricardo Peláez (al 51’); por los asiáticos descontó Ha Seok-ju (al 28’).

Y en Rusia 2018, los “verdes” triunfaron por 2-1 en la Jornada 2 de la Fase de Grupos, con tantos de Carlos Vela (de penalti al 26’) y Javier “Chicharito” Hernández (al 66’); por los coreanos descontó Son Heung-min (al 90’+3).

Ambos cuadros tienen tres puntos en este certamen de 2026, ya que los aztecas vencieron 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el jueves pasado, y los coreanos dieron cuenta de República Checa por 2-1 en el Estadio Guadalajara el mismo día.

Ficha

Futbol

Justa de 2026

Fase de Grupos

Jornada 2

México Vs Corea

Estadio Guadalajara

20:00 horas

Azteca 7 - Hoy

Resultados de México ante las selecciones de Asia en mundiales

Justa Resultado México 1986 Iraq 0-1 México Francia 1998 Corea 1-3 México Alemania 2006 México 3-1 Irán Rusia 2018 Corea 1-2 México Qatar 2022 Arabia 1-2 México

Historial entre México y Corea del Sur

Concepto Cantidad Triunfos de México 7 Victorias de Corea del Sur 8 Empates 4 Goles de México 35 Goles de Corea del Sur 25

Juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para este jueves

Partido Estadio Hora Grupo República Checa vs Sudáfrica Atlanta Stadium 10:00 horas A Suiza vs Bosnia Los Angeles Stadium 13:00 horas B Canadá vs Qatar Vancouver Stadium 16:00 horas B México vs Corea Estadio Guadalajara 19:00 horas A

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