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Internacional

Trump analiza acuerdo con Irán en reunión clave en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostendrá una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una 'decisión final'

  • 29
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este viernes sostendrá una reunión con su equipo de seguridad nacional en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre un posible acuerdo con Irán que permita poner fin a las tensiones militares y avanzar hacia una negociación nuclear.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su red Truth Social, donde adelantó algunos de los puntos que formarían parte del eventual entendimiento con la República Islámica.

Trump reiteró que uno de los principales objetivos de Washington es impedir que Irán desarrolle armamento nuclear.

“Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica”, escribió el presidente estadounidense.

Reapertura del estrecho de Ormuz, entre los puntos clave

Dentro de las condiciones planteadas por Estados Unidos se encuentra la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Trump señaló que el paso marítimo deberá abrirse “sin peaje” y afirmó que las minas submarinas instaladas en la zona serían desactivadas como parte del acuerdo.

Cabe recordar que el estrecho fue bloqueado por Irán en respuesta a la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero, situación que elevó la tensión en Medio Oriente y generó preocupación en los mercados internacionales.

Según reportes difundidos por medios estadounidenses, el acuerdo también contemplaría extender durante 60 días el actual alto al fuego para permitir negociaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní.

EUA plantea retirar uranio enriquecido de Irán

Trump también afirmó que Washington busca coordinarse con el Gobierno iraní y con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para retirar el uranio altamente enriquecido almacenado en Irán.

De acuerdo con el mandatario, ese material sería destruido bajo supervisión internacional.

Además, adelantó que Estados Unidos mantendrá suspendidas las transferencias de dinero hacia Irán.

“No habrá intercambio de dinero con Irán hasta nuevo aviso”, advirtió.

Teherán niega acuerdo definitivo

El mensaje de Trump se produjo horas después de que la Casa Blanca confirmara que negociadores estadounidenses alcanzaron un acuerdo tentativo con representantes iraníes.

Sin embargo, autoridades de Teherán rechazaron que exista un pacto definitivo cerrado con Washington.

Las filtraciones sobre las negociaciones señalan que Estados Unidos también analiza levantar parcialmente el bloqueo naval impuesto a puertos iraníes y abrir conversaciones para flexibilizar sanciones económicas, además de liberar fondos iraníes congelados en el extranjero.

Trump aseguró que la reunión de este viernes será determinante para definir si su administración avala o no el acuerdo.

“Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. Gracias por su atención en este asunto”, escribió.


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