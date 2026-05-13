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Brunetta enciende rumores de posible salida de Tigres

Aficionados detectaron que Juan Brunetta ya no se identifica como jugador felino en redes; América aparece entre los clubes mencionados

  • 13
  • Mayo
    2026

Aún no termina el Clausura 2026 y el llamado “futbol de estufa” ya comenzó a tomar fuerza en la Liga MX, ahora con Juan Francisco Brunetta como protagonista de los rumores.

Durante las últimas horas, aficionados detectaron que el mediocampista argentino ya no se presenta en su perfil de Instagram como jugador de Tigres, situación que desató especulaciones sobre una posible salida del club regiomontano.

La situación rápidamente provocó reacciones entre seguidores de distintos equipos, especialmente de América, donde algunos aficionados comenzaron a ilusionarse con una posible incorporación del argentino a Coapa.

América busca recuperar peso ofensivo

La posible llegada de Brunetta tomó fuerza entre la afición azulcrema debido a que el club no ha logrado encontrar la mejor versión colectiva tras la salida de Álvaro Fidalgo.

En ese contexto, el nombre del exjugador de Santos Laguna aparece como una opción atractiva debido a su capacidad ofensiva y al nivel que ha mostrado en los últimos torneos dentro del futbol mexicano.

Brunetta se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX en temporadas recientes gracias a su generación de juego, visión ofensiva y aporte goleador.

Por ahora no hay indicios oficiales de salida

A pesar de las especulaciones, hasta el momento no existe información oficial sobre una posible salida del futbolista argentino.

Incluso, en las últimas horas, Brunetta compartió en sus redes sociales la publicación de Tigres donde el club lo felicitó por su cumpleaños este martes 12 de mayo.

Además, el mediocampista mantiene imágenes vistiendo la camiseta felina dentro de su perfil.

Actualmente, el jugador de 29 años tiene contrato vigente con Tigres hasta diciembre de 2027 y cuenta con un valor aproximado de 8 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.

Tigres ya prepara la final de Concachampions

Mientras continúan los rumores, Brunetta se mantiene trabajando con el plantel universitario en la preparación para la final de la Concachampions 2026.

Tigres enfrentará al Toluca el próximo 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez en busca de conquistar el título internacional.

Por ahora, el posible cambio del argentino permanece únicamente en el terreno de la especulación generada por movimientos en redes sociales.


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