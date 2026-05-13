Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_stephen_tarpley_sultanes_4ceab04b57
Deportes

Stephen Tarpley lanza juego sin hit ni carrera con Sultanes

Con esta actuación, el pitcher zurdo se convirtió en el sexto lanzador en conseguir un juego sin hit ni carrera en los 87 años de historia de los Sultanes

  • 13
  • Mayo
    2026

Stephen Tarpley firmó una noche histórica con los Sultanes al lanzar un juego sin hit ni carrera en la victoria de los Fantasmas Grises por marcador de 10-0 sobre los Rieleros de Aguascalientes, resultado con el que la novena regiomontana aseguró la serie en el Walmart Park.

El pitcher zurdo dominó de principio a fin al trabajar la ruta completa con nueve entradas en blanco, sin permitir imparable ni carrera, además de otorgar únicamente tres bases por bola y recetar siete ponches.

Tarpley completó su joya monticular con 97 lanzamientos, de los cuales 64 fueron strikes.

Tarpley entra a la historia de Sultanes

Con esta actuación, Stephen Tarpley se convirtió en el sexto lanzador en conseguir un juego sin hit ni carrera en los 87 años de historia de los Sultanes.

El zurdo se unió a una selecta lista integrada por Evelio Hernández (1966 ante Puebla), José Ramón López (1970 frente a Jalisco), Arturo González (1978 contra Torreón), Walter Silva (2012 ante Aguascalientes) y Kevin Kelly (2024 frente a Puebla).

Explosiva ofensiva respaldó la histórica actuación

Sultanes respaldó rápidamente a su abridor con un rally de siete carreras en la primera entrada.

La ofensiva regiomontana abrió la pizarra tras un error del primera base de Rieleros a batazo de Josh Lester, lo que permitió anotar a Gustavo Núñez.

Posteriormente, Ricardo Genovés conectó un doblete productor de tres carreras y más tarde Gustavo Núñez impulsó dos más con sencillo para ampliar la ventaja.

En la tercera entrada, Ismael Alcántara añadió una carrera más con elevado de sacrificio que permitió timbrar a Sócrates Brito.

Las últimas dos anotaciones llegaron en el octavo episodio, una mediante doble matanza con casa llena a batazo de “Pichito” Núñez y otra gracias a un sencillo productor de Ramiro Peña.

Sultanes buscará completar la barrida

La derrota fue para José Medina, quien apenas trabajó dos tercios de entrada.

Al finalizar el encuentro, Tarpley agradeció el apoyo de sus compañeros y de la afición regiomontana, que lo acompañó durante toda la noche mientras concretaba una de las actuaciones más memorables en la historia de la franquicia.

Este viernes, Sultanes buscará completar la barrida en casa con el duelo programado entre Justus Sheffield (2-0, 2.37 ERA) y Ronald Medrano (2-1, 3.15 ERA).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_5_29_31_PM_7c90fd8e06
Ayuntamiento continúa con la rehabilitación de calles en Victoria
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_51_25_PM_0376e96ed7
DIF Tamaulipas fortalece programa Lazos del Bienestar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_c321134e80
Tamaulipas regulariza 95% de operadores de plataformas digitales
publicidad

Últimas Noticias

AP_26135095587839_226d9badbc
EUA aprueban retener su salario durante cierres de gobierno
Trump_Xi_Jinping_69a983097a
Trump y Xi Jinping coinciden en frenar crisis con Irán
Pachuca_cfe0935047
Pachuca derrota a Pumas por la mínima y sueña con la Final
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×