Netflix confirma quinta temporada de ‘Bridgerton’ para 2027

Netflix confirmó que la quinta temporada de “Bridgerton”, una de las series más exitosas de la plataforma, llegará en 2027, rompiendo así con el esquema de estrenos cada dos años que había mantenido la producción desde su debut.

La información fue revelada por Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, durante un evento realizado en Nueva York, donde adelantó algunos detalles sobre la nueva entrega de la serie ambientada en la época de la Regencia.

La historia se centrará en Francesca Bridgerton

La nueva temporada abordará la historia de Francesca Stirling, interpretada por Hannah Dodd, y de Michaela Stirling, personaje encarnado por Masali Baduza.

En la trama, Francesca enfrenta la muerte de su esposo John Stirling, personaje interpretado por Victor Alli, situación que abre paso a una relación más cercana con Michaela, prima de su difunto marido.

Netflix adelantó que la amistad entre ambas evolucionará a lo largo de los ocho episodios que conformarán esta quinta entrega.

La producción se desarrollará nuevamente en Londres y contará con Jess Brownell como showrunner, función que también desempeñó en las temporadas tres y cuatro.

Además, Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen continuarán como productores ejecutivos del proyecto.

Una de las series más exitosas de Netflix

Desde su estreno en 2020, “Bridgerton” se convirtió en un fenómeno global y actualmente la primera temporada ocupa el séptimo lugar entre las series de habla inglesa más vistas en la historia de Netflix.

Por su parte, la tercera entrega logró colocarse en la novena posición dentro del mismo ranking.

La serie está basada en la saga literaria de Julia Quinn y retrata las historias románticas de la alta sociedad londinense durante el periodo de Regencia, a inicios del siglo XIX.

Hasta ahora, la franquicia suma cuatro temporadas principales y la serie derivada “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, centrada en la historia de la reina Carlota.

Además, el proyecto ha impulsado la popularidad internacional de actores como Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan y Claudia Jessie.

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