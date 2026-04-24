¡No lo pite, profe! Mazatlán se despide del fútbol mexicano

Este sábado 25 de abril de 2026 representó el fin de una era en el fútbol mexicano, pues en esta fecha, el Mazatlán FC jugó frente a Tigres el último partido de su historia, luego de seis años de vida.

Así nació el club

La historia de los "Cañoneros" comenzó en 2017, mucho antes de que se fundara el club, pues justo este año comenzó a construirse el estadio, originalmente llamado "Kraken", con el que el gobierno de Sinaloa buscó atraer el interés de la Liga MX para tener un equipo nuevamente en el estado.

El interés llegó en 2020 por parte de Grupo Salinas, que desintegró el Club Atlético Morelia y fundó desde cero al Mazatlán Fútbol Club, que tenía la tarea de convertir una plaza históricamente beisbolera en apasionada por el balompié.

Sorpresivamente, se escogió el color morado para ser el representativo de la institución, esto porque en la "Perla del Pacífico" los atardeceres se suelen teñir de este color.

Sus primeros pasos

Irónicamente, el primer partido en la historia del club fue justamente contra Tigres, en un torneo amistoso donde los entonces dirigidos por Francisco Palencia empataron sin goles.

Su debut en la Liga MX se dio el lunes 27 de julio de 2020 contra el Puebla, entonces dirigido por Juan Máximo Reynoso, que le pegó 4-1 a los mazatlecos, que tuvieron en el ahora jugador del Anderlecht de Bélgica, César Huerta, al primer anotador oficial de su historia.

El primer triunfo para el club llegó en la Jornada 3 de ese semestre frente al Toluca. Aquel día, un doblete de Fernando Aristeguieta le dio los tres puntos al club.

Debido a que los resultados bajo la dirección técnica del "Gatillero" no fueron buenos, su puesto fue ocupado por Tomás Boy (Q.E.P.D.), quien logró mejorar los resultados.

Con todo y contra todos

Pese a que se hicieron esfuerzos porque el equipo fuera competitivo, al no contar con el poderío económico de otros equipos, el Mazatlán le dio pocas alegrías a su afición.

Durante sus 12 torneos en Liga MX, nunca logró clasificar a Liguilla, pero sí avanzó a Repechaje en dos ocasiones. La primera fue en el Clausura 2022 con Gabriel Caballero en el banco, pero fueron eliminados por Puebla.

La segunda llegó en el Apertura 2023 con Ismael Resalvo, en el que fue el mejor torneo en la historia del equipo, pues logró 22 puntos que le valieron la décima posición, con la que accedió al Repechaje, pero fue echado por Santos.

El 'alma' de la Leagues Cup

Aunque en la Liga MX no fue muy destacado, los "Cañoneros" encontraron en la Leagues Cup un lugar para soñar, pues es especialmente recordada su participación en la edición 2024, en la que se plantaron en los Cuartos de Final luego de eliminar en Octavos a Cruz Azul, que ese año estuvo imparable.

Los pupilos de Víctor Manuel Vucetich pelearon con todo ese torneo en el que fueron el equipo mexicano mejor clasificado junto con el América; sin embargo, su aventura terminó luego de caer en penales contra el Philadelphia Union.

La gira del adiós

Este Clausura 2026 marcó el final de la historia del Mazatlán en Primera División; este torneo estuvo marcado por un inicio tormentoso cuando Christian Ramírez fue el entrenador, pero una vez que Sergio Bueno tomó el banquillo, la historia cambió.

El experimentado estratega le dio un nuevo aire al plantel, que se puso las pilas para tener una despedida digna, en la que sacó resultados muy interesantes, como el 1-0 ante Pachuca, el 4-2 al León y un emocionante 4-3 frente al Toluca, que fue el último logrado por la institución.

Finalmente, y de cierto modo poético, el último encuentro del club fue justo contra quien tuvo su debut: Tigres. El choque fue el sábado 25 de abril de 2026, con un triunfazo de los felinos por 5-1.

Como dato extra, el último gol recibido fue obra de Diego "Chicha" Sánchez y el último a favor fue de Gabriel López, jugador formado en las fuerzas básicas del club. Además, los máximos goleadores en este torneo de despedida fueron Josué Ovalle y Brian Rubio, con 4 goles cada uno.

Un mensaje del 'patrón'

Ricardo Salinas Pliego se despidió de Mazatlán FC tras confirmar la venta de la franquicia, en un mensaje donde explicó los motivos detrás de su decisión y el cierre del proyecto en la Liga MX. El anuncio marca el fin de un ciclo de seis años del club en el futbol mexicano.

Salinas Pliego agradeció a los aficionados por el apoyo durante los años que el club estuvo en Mazatlán y reconoció el vínculo que se generó con la comunidad.

"Es muy difícil que una empresa, un proyecto o en este caso, un equipo pueda prosperar en un país donde no se apoya a la iniciativa privada que somos al final quienes invertimos nuestro dinero para generar prosperidad. Lo que más me duele no es la despedida en sí, sino las miles de familias que hoy pierden una fuente de ingreso y diversión. Les ofrezco mis disculpas más sinceras."

Ellas también jugaron

Aunque principalmente se le ha dado difusión a la desaparición del equipo en su rama varonil, también hay que tener en cuenta que el club tuvo femenil desde el inicio, aunque tampoco logró ser protagonista.

Con todo lo complicado que es competir en el fútbol mexicano, la femenil lo es todavía más, pues varios equipos vieron en este proyecto una buena oportunidad para expandirse y el Mazatlán no fue la excepción.

De la mano de muchos entrenadores capaces, el equipo hizo su lucha por hacerse de un lugar en el campeonato, donde tuvo en el Apertura 2020 su mejor semestre, pues fueron décimo lugar con 21 unidades. Pese a todo, el equipo nunca logró avanzar a una Liguilla y ahora se despide.

Los récords del Mazatlán

Mejor torneo: Apertura 2023 con 22 unidades

Peor torneo: Clausura 2023 con 7 puntos

Mayor victoria: 5-0 frente a San Luis como visitante en el Guardianes 2020. Camilo Sanvezzo se lució con un hat-trick

Mayor derrota: 6-0 contra el América en el Estadio Azteca durante el Clausura 2023.

Más partidos ganados en un torneo: 6 victorias en el Guardianes 2021, Clausura 2022 y Apertura 2023

Más derrotas en un torneo: 14 en el Clausura 2023

Más goles en un torneo: 25 tantos en el Apertura 2023

Más goles en contra: 37 goles este Clausura 2026

Víctima favorita: Atlas con seis victorias en 12 encuentros

Mayor verdugo: América, con 9 derrotas en 12 juegos

Todos sus entrenadores

Francisco Palencia, Tomás Boy (Q.E.P.D.), Beñat San José, Gabriel Caballero, Rubén Omar Romano, Ismael Rescalvo, Víctor Manuel Vucetich, Robert Dante Siboldi, Christian Ramírez y Sergio Bueno

Jugadores históricos

Dentro de la corta historia del Mazatlán pasaron muchos jugadores, pero hay algunos que se alzan como los más destacados de su historia y en este espacio les dedicaremos un pequeño homenaje.

Como el fútbol es de goles, comenzamos con su top 3 de máximos goleadores. El tercer puesto es para Luis Amarilla; el paraguayo hizo 14 goles como "cañonero" y en su momento fue la estrella del equipo.

La medalla de plata es para el colombiano Nicolás Benedetti, quien durante su tiempo hizo 18 anotaciones. Finalmente, el primer puesto es para el brasileño Camilo Sanvezzo.

El delantero se volvió un jugador "de culto" en el fútbol mexicano, pues aunque nunca tuvo oportunidades en clubes de alto calibre, siempre supo brillar en equipos de segunda línea. Durante su estancia en Mazatlán, hizo 21 goles.

Ahora pasamos con el "hombre de hierro" del club. Este título le pertenece a Bryan Colula, quien jugó 136 ocasiones, siendo el elemento con más partidos en la historia.

Finalmente, recordaremos a quien fue el jugador más caro en la historia del club. Hablamos de Josué Colmán, quien llegó procedente del Guaraní de Paraguay por $2.4 millones de dólares.

Y cerramos con la venta más alta: Andrés Montaño, quien cuando se fue a Cruz Azul dejó en las arcas mazatlecas la nada despreciable cantidad de $4.3 millones de dólares.





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