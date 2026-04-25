Homenajea afición felina a Gignac con mosaico

Durante el enfrentamiento de la Jornada 17 entre Tigres y Mazatlán FC, se le rindió un homenaje al futbolista francés André-Pierre Gignac organizado por los Libres y Lokos.

Este monumental mosaico se desplegó al minuto 10, alusivo al dorsal del jugador. Este consistió de carteles con colores de las banderas de Francia y México, así como el azul y amarillo de Tigres.

También pudimos ver paliacates con los colores representativos del club universitario con leyendas alusivas a la despedida del futbolista galo del cuadro de la ‘U’, misma que ni el club o el jugador han hecho oficial.

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