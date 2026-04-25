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Internacional

Donald Trump es evacuado tras disparos en evento en Washington

Este sábado se registraron disparos en la Casa Blanca durante la Cena de Corresponsales, en la cual estuvo presente el presidente, Donald Trump

  • 25
  • Abril
    2026

Momentos de tensión se vivieron la noche de este sábado en Washington, luego de que el Servicio Secreto de Estados Unidos evacuara al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y a integrantes del gabinete, tras escucharse aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El incidente ocurrió en el salón de baile del hotel Hilton, donde se desarrollaba el evento, cuando se registraron entre tres y cuatro detonaciones en las inmediaciones, lo que activó de inmediato un operativo de seguridad.

Operativo inmediato y evacuación del gabinete

De acuerdo con reportes, las detonaciones se produjeron fuera del salón principal, donde el mandatario se encontraba acompañado de su esposa y altos funcionarios, incluyendo a los secretarios Marco Rubio, Scott Bessent y Pete Hegseth, quienes también fueron evacuados.

En cuestión de segundos, elementos del Servicio Secreto desplegaron un dispositivo de protección, retirando a los asistentes de la mesa principal y solicitando al resto de los presentes resguardarse, mientras agentes armados aseguraban el lugar.

Posteriormente, el área fue declarada como “escena de un crimen”, por lo que se pidió a los asistentes desalojar el recinto mientras continuaban las labores de inspección.

Trump confirma detención y pide continuar evento

Minutos después de ser evacuado, el presidente utilizó sus redes sociales para informar sobre la situación y confirmar la detención del presunto responsable.

"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades"

En otro mensaje, el mandatario destacó la actuación de las fuerzas de seguridad tras el incidente.

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía"

De acuerdo con información oficial, el presidente se encontraba en buen estado y habría solicitado regresar al evento para continuar con la cena.

Investigación en curso y reacciones

El Servicio Secreto informó que el incidente ocurrió en uno de los puntos de control de seguridad del hotel y confirmó que hay un individuo detenido, mientras continúan las investigaciones en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington.

El hecho generó conmoción entre los asistentes, especialmente en el momento en que se desarrollaba una intervención del mentalista Oz Pearlman, quien formaba parte del programa de entretenimiento de la velada.

Tras la evacuación, algunos asistentes permanecieron en el lugar ante la posibilidad de que el evento se reanudara, mientras autoridades trabajaban en asegurar completamente la zona.

El presidente Donald Trump mencionó que ofrecerá una conferencia de prensa en la Casa Blanca para dar más detalles sobre lo ocurrido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó en redes sociales ante el incidente:

 "Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino"


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