Defiende Banobras legalidad del tren Buenavista-AIFA

Tras los recientes cuestionamientos sobre los procesos de adjudicación para la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitió un comunicado oficial para aclarar que todas las contrataciones se han realizado bajo un estricto apego a la normatividad vigente.

De acuerdo con la institución, el marco legal para estas acciones se activó formalmente el pasado 18 de marzo de 2026, fecha en la que se recibió el título de asignación para la operación, explotación y prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

Claridad en el uso de recursos y servicios

Banobras precisó que, en su calidad de administrador del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), el Comité Técnico autorizó los recursos necesarios para asegurar la puesta en marcha del proyecto. Entre los puntos más destacados de su aclaración se encuentran:

No es outsourcing La institución subrayó que la contratación de personal no fue bajo esquemas de subcontratación ilegal, sino bajo la figura de servicios especializados .

Justificación técnica Se argumentó que estas actividades no forman parte del objeto principal de Banobras, por lo que requieren proveedores expertos.

Cumplimiento legal Las empresas contratadas deben estar inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) de la STPS y estar al corriente con sus cuotas de seguridad social.

Transición de la nómina y capacitación

En cuanto al futuro laboral del personal, Banobras informó que los trabajadores se integrarán formalmente a la nómina del Tren Felipe Ángeles (anteriormente conocido como Suburbano). Este movimiento se concretará una vez que finalice el proceso de adquisición de las participaciones accionarias de las empresas CAF y OMNITREN.