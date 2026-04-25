¡Solo ganar! Tigres busca asegurar su pase a la Liguilla

Para el equipo de la UANL el conseguir la victoria esta tarde frente a sus aficionados y teniendo como rival a los ‘cañoneros’ lo es todo, porque ya no dependería de lo que hiciesen otros equipos que buscan su boleto a la Liguilla; además de alargar su racha en esta instancia que conserva luego de 12 años de forma ininterrumpida, la cual inició en el Apertura 2014.

El duelo se llevará a cabo esta tarde en el Estadio Universitario, sus protagonistas serán Tigres y Mazatlán, la hora pactada las 5:00 de la tarde en confrontación correspondiente a la jornada 17 del Torneo de Clausura 2026. Y usted, amable lector, lo podrá disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7 en vivo y a todo color.

Los de la UANL jugarán en el ‘Volcán’ con su tradicional uniforme en amarillo total, mientras que la escuadra porteña lo hará con su indumentaria completamente en rojo. Para este partido, quien se encargará de impartir justicia será el sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas, quien fungirá como juez central en esta batalla deportiva.

Como dato adicional, Tigres le dio la bienvenida oficial al Mazatlán FC en un torneo amistoso de pretemporada denominado Copa GNP por México el 3 de julio de 2020; el resultado final fue un empate de 0-0. Y, después de 2,487 días de ese suceso, los de la ‘U’ le darán la despedida como institución.

UNOS CAÑONEROS QUE POCO TRONARON

La historia marca que son 11 las batallas oficiales que han sostenido los universitarios en contra de los ‘cañoneros’ en torneos cortos, contabilizando únicamente los duelos de Liga, ya que en Liguilla no existe dato.

Los de Guido Pizarro han cargado con la victoria en seis de sus enfrentamientos y en dos más igualaron en el marcador, perdiendo ante su rival en turno en tres ocasiones; enviaron el esférico a besar las redes enemigas 23 veces y les propinaron 16 pepinillos.

Los 16 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac, Carlos González y Nicolás Ibáñez tres veces; en otras dos ocasiones fueron Juan Pablo Vigón, Marcelo Flores y Nicolás López quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados.

En su estancia como guardameta de los mazatlecos, Hugo González anotó a los 77’ minutos en su propia cabaña en el Estadio Universitario, el juego se disputó un viernes 17 de enero de 2025, correspondía a la fecha dos del Clausura 2025 y el marcador final favoreció al equipo de la UANL.

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