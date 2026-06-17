Obtiene madre de Vozinha visa para asistir al Mundial FIFA 2026™

La madre de Vozinha, el veterano arquero que se convirtió en figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras frenar a España en el empate sin goles de su selección, obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos y podrá verlo jugar en persona el próximo domingo ante Uruguay.

El anuncio fue realizado por el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien aseguró que intervino ante el Departamento de Estado para agilizar el proceso después de conocer la situación familiar del futbolista.

“Pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que su madre pueda asistir al próximo partido de Cabo Verde”, señaló Jeffries.

Te puede interesar: EUA ayuda a la madre de Vozinha para asistir al Mundial FIFA™

Una historia que conmovió al Mundial

Vozinha, de 40 años, se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo tras registrar siete atajadas en el histórico empate 0-0 frente a España, uno de los favoritos para conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sin embargo, después del encuentro, el guardameta compartió una noticia que generó una ola de solidaridad: su madre no había podido viajar para verlo debido a dificultades económicas relacionadas con la obtención de la visa.

La situación rápidamente llamó la atención de aficionados, medios de comunicación y autoridades, que comenzaron a buscar alternativas para resolver el problema.

Intervención política y apoyo de la FIFA

Jeffries informó que sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y destacó la colaboración entre distintas instituciones para concretar el viaje.

“Agradezco al secretario Rubio, a funcionarios del Departamento de Estado, al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por trabajar juntos para hacerlo posible”, afirmó.

Además, explicó que todas las tarifas asociadas al trámite fueron exentadas y que ya se coordinan los detalles logísticos para que la madre del arquero llegue a Miami antes del partido contra Uruguay.

Cabe recordar que el caso de la familia de Vozinha se desarrolló en medio de las restricciones migratorias que enfrentan ciudadanos de varios países, entre ellos Cabo Verde.

Actualmente, nacionales de unas 50 naciones están sujetos a requisitos especiales para obtener visas estadounidenses, incluidas fianzas de hasta $15,000 dólares como parte de las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

Aunque el gobierno estadounidense eliminó recientemente ese requisito para jugadores y familiares vinculados al Mundial, las autoridades reconocieron que en algunos casos los trámites ya se habían complicado.

Según una persona familiarizada con el proceso, la madre de Vozinha tampoco contaba inicialmente con un pasaporte caboverdiano vigente, situación que retrasó la solicitud formal del documento migratorio.

El encuentro entre Cabo Verde y Uruguay se disputará el domingo 21 de junio en Miami y podría marcar un paso histórico para la selección africana en su primera participación mundialista.

Comentarios