Real Madrid obtiene victoria de último minuto ante Rayo Vallecano

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid, convirtiendo un penal en el décimo minuto del tiempo de descuento para rescatar la victoria 2-1 el domingo sobre el Rayo Vallecano y volver a colocar al Madrid a un punto del líder de la liga española, el Barcelona.

Goles de Vinícius Júnior y lesiones tempranas

Vinícius Júnior también anotó para el Madrid después de ser abucheado nuevamente por los aficionados al inicio en el Estadio Santiago Bernabéu. Jude Bellingham, también abucheado cuando se anunció la alineación, tuvo que ser reemplazado a los diez minutos del partido debido a una aparente lesión en el tendón de la corva izquierda.

Contexto europeo del Madrid

El Madrid venía de perder 4-2 con el Benfica, derrota que dejó al equipo fuera de los ocho puestos automáticos para los octavos de final de la Liga de Campeones. Volverá a enfrentar al Benfica en los playoffs.

Fue un partido emocionante en el Bernabéu con Kylian Mbappé dando la victoria al Madrid al convertir con frialdad el penal de último minuto para su octavo gol en cinco partidos.

Declaraciones de Álvaro Arbeloa

“Esto es el Real Madrid y para ganar al Rayo Vallecano, necesitamos hacer más que el resto de equipos de la Liga; igual que cuando vamos a Villarreal o Valencia”, advirtió el técnico Álvaro Arbeloa. “Para ellos es el partido del año”.

El resultado permitió al equipo de Arbeloa mantenerse al ritmo del Barcelona, que el sábado superó 3-1 al Elche.

“Ha sido una victoria con mucha energía, con el alma”, dijo Arbeloa, quien asumió el cargo tras reemplazar a Xabi Alonso el mes pasado. “Hemos necesitado al público. Sin ese empuje, no habría llegado”.

Los abucheos hacia Vinícius se atenuaron después de que anotó de forma magnífica a los 15 minutos. El internacional brasileño superó a un par de defensores antes de enviar un disparo de derecha al ángulo superior.

Acciones clave del Rayo Vallecano

El Rayo, que jugó con un hombre menos desde los 80 minutos tras la expulsión de Pathé Ciss, igualó el marcador gracias a Jorge De Frutos al 49. También vio a Pep Chavarría recibir una segunda amarilla en los últimos minutos del tiempo añadido.

Bellingham estaba solo cuando pareció sufrir la lesión en la pierna izquierda. Recibió asistencia médica y abandonó el campo por su propio pie. Fue reemplazado por Brahim Díaz, quien cinco minutos después asistió el gol de Vinícius y provocó la falta del penal convertido por Mbappé.

Momentos críticos del partido

Mbappé había fallado una oportunidad clara al 68, golpeando el travesaño tras superar al portero. Con el partido empatado 1-1 al 64, el portero del Madrid, Thibaut Courtois, realizó una parada crucial en un mano a mano tras un contraataque del Rayo.

El Rayo Vallecano, que ha perdido cuatro seguidos en todas las competiciones, solo había perdido uno de sus últimos cinco partidos contra el Madrid en la liga. Cayó al 17mo lugar, justo fuera de la zona de descenso.

