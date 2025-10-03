Correa mantiene nivel para volver a la Albiceleste: Guido Pizarro

Ángel Correa volvió a quedarse fuera de la convocatoria de Argentina por segunda fecha FIFA consecutiva, pero dentro de Tigres no hay dudas sobre su nivel.

El director técnico, Guido Pizarro, salió en defensa del delantero y descartó que la Liga MX sea un impedimento para regresar a la Albiceleste.

“Ángel está muy enfocado en sus objetivos. Quiere ayudar al equipo y también volver a la selección. Ha quedado claro que la liga no es un impedimento, porque Scaloni ha convocado jugadores de la MLS y de México. Lo que importa es el nivel individual, y Ángel lo tiene claro”, afirmó Pizarro.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025

El estratega felino, recordó que el entrenador Lionel Scaloni ha abierto la puerta a futbolistas que no militan en Europa, como Lionel Messi en el Inter Miami y otros jugadores en la MLS, lo que confirma que el rendimiento es la clave para ser considerado.

“Ángel es muy fuerte mentalmente y sabe que la pelea por un lugar en el Mundial aún es larga. Está trabajando para volver, y eso lo tiene claro”, agregó.

Aporte de Correa en Tigres

Además, Pizarro destacó el impacto inmediato que ha tenido Correa en la estructura de Tigres desde su llegada.

“Ha sido muy importante para todos, tanto en el juego como en lo que aporta desde su jerarquía. Desde el primer momento se hizo sentir, y lo más importante es que el equipo lo ayude a estar cómodo y tenga opciones de gol”, dijo.

Mirada puesta en Cruz Azul

En cuanto al presente del equipo, Pizarro reconoció que el duelo ante Cruz Azul será una prueba exigente en su lucha por los primeros lugares del torneo.

“Queremos seguir siendo competitivos y terminar lo más arriba posible. Esa es nuestra ilusión”, sentenció.

