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¡Qué error! Afición de Barça se confunde y apedrea camión de club

Entre abucheos y un fuerte despliegue de seguridad, la unidad de transporte sufrió diversos daños luego de ser blanco de las agresiones

  • 10
  • Mayo
    2026

La euforia por un partido de fútbol es inmensa, más cuando se juega el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, las emociones llegan a nublar los sentidos.

Esto fue lo que les sucedió a los aficionados del Barcelona, quienes apedrearon el autobús donde se trasladaban los jugadores de su club pensando que era el transporte de su rival.

Entre abucheos y un fuerte despliegue de seguridad, la unidad de transporte sufrió diversos daños luego de ser blanco de las agresiones.

Después, cuando pasó el camión merengue, los ataques fueron retomados por los aficionados.

¿A qué hora se juega el partido Barcelona vs Real Madrid?

Este partido se tiene agendado para este domingo 10 de mayo a las 13:00 hora de México, en el Camp Nou de Barcelona, España.

El Barcelona recibe al Madrid con la oportunidad de celebrar el título de La Liga con una victoria o incluso un empate ante su rival más encarnizado. 

El Barça llega al último clásico de la temporada con una ventaja de 11 puntos sobre el Madrid, con cuatro jornadas por disputarse. Será un partido cargado de emoción para el Barcelona tras la noticia de la muerte de Hans Flick, el padre del entrenador del equipo.

Mbappé se perderá Clásico contra Barcelona tras resentir lesión

El Real Madrid no contará con el lesionado Kylian Mbappé para el Clásico que se disputará este domingo debido a que resintió la lesión en el isquiotibial izquierdo.

El máximo goleador de la liga abordó la semana pasada una nueva ola de críticas hacia él en España e insistió en que estaba comprometido con el club y con recuperarse de su lesión más reciente. 

Aquí te presentamos la nota completa: Mbappé se perderá Clásico contra Barcelona tras resentir lesión

 

 

 


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