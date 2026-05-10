Intercambian estampitas del Mundial 2026 en Saltillo
Decenas de aficionados participaron en una jornada de intercambio de estampas durante la Ruta Recreativa, en medio del ambiente previo a la Copa del Mundo
- 10
-
Mayo
2026
La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en Saltillo, donde decenas de aficionados al fútbol participaron este domingo en una jornada de intercambio de estampitas organizada dentro de la Ruta Recreativa.
Niñas, niños, jóvenes y adultos acudieron con sus álbumes y estampas repetidas para buscar aquellas piezas difíciles de conseguir y avanzar en sus colecciones.
El punto de reunión se instaló sobre el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, lugar que se convirtió en un espacio de convivencia entre familias, amistades y coleccionistas.
Durante varias horas, los asistentes recorrieron las mesas de intercambio comparando estampitas y compartiendo la emoción que genera la próxima justa mundialista.
Autoridades municipales informaron que esta dinámica continuará en futuras ediciones de la Ruta Recreativa, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía espacios seguros y recreativos donde puedan convivir y disfrutar de actividades relacionadas con el fútbol internacional.
La iniciativa ha despertado gran interés entre aficionados de distintas edades, quienes ya viven el ambiente previo al Mundial 2026.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas