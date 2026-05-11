Quedan definidas las semifinales del Clausura 2026

La Liga MX ya conoce a sus cuatro sobrevivientes del Clausura 2026, después de unos Cuartos de Final cargados de dramatismo, remontadas y eliminaciones inesperadas, de esta forma ya quedaron definidas las semifinales del campeonato, donde Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul buscarán el pase a la gran final del futbol mexicano.

La antesala por el título enfrentará a dos series con historia, presión y estilos distintos: Pumas se medirá ante Pachuca, mientras que Chivas chocará con Cruz Azul en una eliminatoria que promete alta tensión.

Pumas y Chivas cerrarán en casa

Gracias a su mejor posición en la tabla general, Pumas y Guadalajara tendrán la ventaja de disputar los partidos de vuelta en condición de local con su afición, además de avanzar en caso de empate global, ya que el reglamento mantiene el criterio de posición en la clasificación como método de desempate.

La serie entre Pumas y Pachuca arrancaría en el Estadio Hidalgo entre el 13 y 14 de mayo, mientras que la vuelta se jugaría el 16 o 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Por su parte, Chivas y Cruz Azul abrirían la eliminatoria entre las mismas fechas dichas anteriormente en el Estadio Banorte y definirían el pase a la final en el Estadio Akron.

Así llegan los semifinalistas del Clausura 2026

Pumas protagonizó una de las eliminatorias más espectaculares de la Liguilla al dejar fuera al América tras un vibrante empate global de 6-6. Los universitarios resistieron la reacción azulcrema en la vuelta y aprovecharon su mejor ubicación en la tabla para avanzar.

Pachuca, por su parte, llega como uno de los equipos más sólidos del torneo luego de eliminar al bicampeón Toluca con autoridad y un marcador global de 3-0, mostrando equilibrio defensivo y contundencia ofensiva.

En la otra llave, Chivas firmó una remontada importante ante Tigres. Después de caer 3-1 en la ida, el Rebaño ganó 2-0 en la vuelta y avanzó gracias a la posición obtenida durante la fase regular.

Cruz Azul también llega fortalecido luego de superar al Atlas por global de 4-2. La Máquina ha mostrado estabilidad en la Liguilla y buscará regresar a una final del futbol mexicano.

Semifinales prometen intensidad y presión máxima

Con cuatro equipos históricos todavía en competencia, las semifinales del Clausura 2026 prometen estadios llenos, alta expectativa y eliminatorias cerradas.

Pumas intentará mantener el impulso anímico tras eliminar a su máximo rival; Pachuca buscará confirmar su candidatura al título; Chivas quiere seguir alimentando la ilusión de su afición; y Cruz Azul intentará aprovechar su momento futbolístico para volver a pelear por el campeonato.

La Liga MX dará a conocer en las próximas horas los horarios oficiales de ambas series.

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