'Que me demanden': dice el Tuca respecto a Tigres

En una entrevista para el periodista Jorge 'Burro' Van Rankin, el ex director técnico del club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ricardo 'Tuca' Ferretti, respondió las 'acusaciones' hechas supuestamente por miembros del plantel felino.

De acuerdo con Ferretti, se le acusaba de recibir dinero, que tenía 30 jugadores, entre otras incriminaciones, a lo cual tacho de mentiras y aseguró que si quieren "que lo demanden".

"Si alguna cosa tienen que yo hice mal, ¡que me demanden!, ¡no que digan! ¡que me demanden!, que digan de todas las cosas que dijeron de mi, ¡que me demanden!", aseveró el brasileño.