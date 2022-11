'Que México juegue sin temor ante Polonia': Héctor Becerra

Héctor Becerra, exfutbolista regiomontano, revela las claves para que el Tri supere este martes a los polacos en el Mundial 2022.

El exfutbolista regiomontano Héctor Becerra, exseleccionado nacional mexicano, Campeón como jugador y como auxiliar técnico con Rayados, y monarca como estratega de Rayadas, reveló en charla exclusiva con El Horizonte las claves para que México derrote hoy martes a Polonia en la Fecha 1 de la fase de Grupos, dentro del sector C, en el Mundial de Qatar 2022.



- “Lo importante es que México juegue sin temor, con ese compromiso de hacer un trabajo perfecto en lo futbolístico para imponer su estilo en el partido: cuando tenga el control del juego ser efectivo para concretar, y en el momento en que Polonia sea el que tenga el control, saber soportar los momentos de apremio y tener una aplicación defensiva adecuada para que no le generen a México situaciones de riesgo… lo importante es la concentración durante todo el partido”



¿Será clave anular a Robert Lewandowski, delantero de Polonia?



“Sí, un punto clave será ese porque Lewandowski ha sido un gran goleador en los últimos años, pero también hay que anular a todo el aparato ofensivo de Polonia porque es el que surte o le pone balones a modo a Lewandowski; hay que controlar y neutralizar al rival desde sus acciones en medio campo para que no tenga tanta profundidad y tampoco tenga balones a modo Lewandoswki arriba. La clave es esa, que Lewandowski esté sin balones o hacerle una marca férrea y fuerte y no permitirle libertades con las que pueda tener condiciones de buen remate que nos puedan hacer daño”.



¿Cuál es el arma fuerte de México?



“El arma más fuerte de México es Hirving ‘Chucky’ Lozano, Alexis Vega trae buen momento, pero todos dependemos del equipo; lo mejor debe ser la conjunción del equipo que puede tener y jugar de la mejor manera. Lo importante también es el rendimiento de cada jugador de México en la posición que los ponga el técnico Gerardo Martino y que el funcionamiento colectivo sea de lo mejor. Todo va a depender del trabajo colectivo de México y que sean efectivos arriba”.



¿Cómo llega la Selección de México al partido ante Polonia?



“Recuerdo algunos Mundiales en que México no llegaba en bueno momento, previo a un Mundial, y se hicieron buenos torneos. Llegó el momento de la verdad, Gerardo Martino debe seleccionar lo mejor que tenga para este partido. El primer partido es el más importante del torneo porque los tres puntos van a valer oro en caso de sacarlos. Defensivamente, México ha hecho trabajos buenos y esperemos que ante Polonia lo cumplan. Polonia no va a ser fácil, teniendo gente como Robert Lewandowski, que es un gran goleador; por ahí tiene Polonia otros jugadores muy importantes.



¿Ves a México ganando ante Polonia?



“Hay la confianza para que México pueda salir victorioso, todos estamos pensando en que Polonia es una gran potencia, pero yo lo veo como un equipo difícil, complicado como cualquiera, pero todo va a depender de la confianza que tenga el equipo mexicano para enfrentar estos partidos; siento que tenemos la fe depositada en el equipo para que haga una buena primera fase, y ya después en lo más complicado -que es la segunda fase- ya será otra cosa, pero tenemos las condiciones para hacer un buen Mundial”.



¿Te atreverías a dar un pronóstico?



“Lo importante va a ser que saquemos el triunfo, independientemente del resultado, claro que nos gustaría ganar con un marcador holgado, pero cualquier partido es difícil y lo importante es sumar los tres puntos”.



¿Hasta dónde crees que llegue México en este Mundial 2022 de Qatar?



“Uno quisiera que llegáramos más lejos de lo que hemos llegado, si se dan las cosas calificaríamos en segundo de grupo, nos toca una llave muy difícil y creo que llegaríamos hasta Octavos, pero hay que pensar de la mejor manera y podamos avanzar lo más que se pueda… hay que tener la fe y la confianza como mexicanos de que podemos llegar más allá. Esperemos que México muestre carácter y personalidad, ha crecido mucho el mexicano en ese sentido”.