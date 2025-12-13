Sheinbaum visita la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita al Campo Militar de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua, como parte de una gira de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, la mandataria recorrió la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado ubicados en este complejo castrense.

Acudimos a la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. En compañía del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, convivimos con las familias de las y los elementos que… pic.twitter.com/xCqhD9yaul — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 13, 2025

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

Durante su visita, Sheinbaum convivió con las familias de los integrantes del Ejército que residen en la zona y destacó el papel fundamental de mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas.

“Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo”, expresó.

De acuerdo con información oficial, la visita tuvo como finalidad constatar las capacidades de formación, preparación y bienestar del personal militar, así como reforzar el vínculo con las comunidades que forman parte de la vida cotidiana de estas instalaciones.

Agenda en Chihuahua

La presidenta informó que este sábado encabezará el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, con la entrega del decreto de propiedad comunal para el pueblo Ódami, en Santa Tulita, municipio de Guadalupe y Calvo.

Posteriormente, se trasladará a Ciudad Juárez para inaugurar el Centro LIBRE para Mujeres.

