Deportes

Tenista Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026

Renata Zarazúa entró de forma directa al cuadro principal del Abierto de Australia 2026, donde disputará su noveno Grand Slam consecutivo

  • 13
  • Diciembre
    2025

La tenista mexicana Renata Zarazúa volverá a competir en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial a inicios del próximo año, tras confirmarse su ingreso directo al cuadro principal del Abierto de Australia 2026.

Acceso directo al primer Grand Slam del año

Zarazúa aparece en la lista de 101 jugadoras inscritas de manera directa para el certamen, el cual se disputará del 18 de enero al 1 de febrero.

Gracias a su posición 79 en el ranking de la WTA, la mexicana no necesitará disputar la fase de clasificación ni esperar la baja de alguna competidora.

La tenista de 28 años, originaria de la Ciudad de México, disputará su noveno Grand Slam al hilo y el décimo de su carrera.

Hasta ahora, registra cinco triunfos y nueve derrotas en este tipo de torneos.

Referente histórico del tenis mexicano

En la historia del tenis nacional, Angélica Gavaldón es la mexicana con más participaciones en Grand Slams, con 24 apariciones entre 1990 y 2000, 13 de ellas de forma consecutiva entre 1993 y 1996.

Durante 2025, Zarazúa avanzó a la segunda ronda en tres de los cuatro Grand Slams que disputó: Abierto de Australia, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos, donde logró el triunfo más importante de su carrera al vencer a Madison Keys, entonces número siete del mundo.

Además, conquistó su tercer título WTA 125 en Austin y se coronó en el ITF100 de Macon.


