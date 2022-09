Sergio Garza quiere 'hacer ruido' en Monterrey

El regiomontano, que ha estado alejado del terruño en los últimos tiempos, se ha refugiado en algunos pueblos de Yucatán donde existe continuidad de ferias.

Con un nacionalismo y un sentimiento muy mexicano que irradia por los poros, el valiente diestro regiomontano Sergio Garza, en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, se dijo listo, muy emocionado y, sobre todo, muy motivado.

"Con un enorme deseo de triunfar en esta corrida tan importante para nosotros, como lo es esta Corrida Charra en la que partiremos plaza al lado de dos grandes toreros, uno a caballo, Fauro Aloi... y otro, un triunfador todo terreno, Uriel Moreno ´El Zapata´.

"Me ilusiona muchísimo volver a torear en la Monumental Montrerrey ´Lorenzo Garza´ al lado de estos grandes toreros de a pie y a caballo, y frente a mis paisanos en esta importante corrida tan llena de nacionalismo y que será una gran ventana que vamos a aprovechar porque vamos a salir en los tres tercios a pelearnos las palmas del respetable", indicó el temerario diestro, quien junto con "El Zapata" dominan a la perfección el segundo tercio, es decir, la suerte de las banderillas.

"Tanto el maestro ´Zapata´ como tu servidor le vamos con mucha disposición al toro y estoy seguro que el público regiomontano será testigo y disfrutará de un gran duelo de banderillas", recalcó el espada, quien junto con su alternante de a pie acumulan un basta experiencia para lucir de manera espectacular y emocionante la ejecución del segundo tercio, pues mientras el tlaxcalteca -que es un gran conocedor de las distancias y los terrenos- es creador del "Par Monumental", el regiomontano no curte malas baquetas con la ejecución del "Par del Violín", al quiebro, al cuarteo y los espectaculares "pares de banderillas cortas" de pie y de rodillas con gran exposición.

El regiomontano, que ha estado alejado del terruño en los últimos tiempos, se ha refugiado en algunos pueblos de Yucatán donde existe continuidad de ferias y, por tanto, de festejos taurinos.

"Nunca hay que perderle la cara al toro y le hemos estado ´tragando´ a lo que salga por toriles en plazas donde te juegas la vida mucho más que en las monumentales, porque difícilmente el servicio médico que ahí hay tiene un curita para un caso de accidente", comentó el valiente diestro regiomontano.

"Me tiene muy emocionado esta corrida porque yo quiero ser torero, un torero grande de verdad y los toreros grandes se hacen toreando y yo allá (Yucatán), me la juego de verdad en pueblos y ferias donde acá de este lado del país nadie se entera, y donde yo quiero y me urge hacer ruido es en las plazas importantes como en la Monumental Monterrey, porque sé que tengo madera y esta oportunidad no la voy a desaprovechar", sentenció el regiomontano.

"Todo este tiempo que he estado alejado de mi tierra, ´tragándole a todo´ me han hecho ver el toreo de otra manera y por ello agradezco mucho a la empresa, a Juan Pablo Bailleres y a Mariano del Olmo por considerarme para pelear por las oportunidades en las tardes importantes como la del viernes y no sólo en esos pueblos de Dios, donde gracias a él hemos corrido triunfantes y con mucha suerte", recalcó el espada.

"Por eso la afición, la noche del viernes, de mí puede esperar todo: un Sergio Garza entregado como ha salido en cada tarde y a cortar las orejas, ya con un poco más de razonamiento delante de la cara del toro, pero sin dejar atrás lo que me caracteriza: el toreo de entrega, de pundonor, con todas las ilusiones por delante, porque en cada pase que dé lo haré con el corazón puesto en la muleta, porque Sergio Garza quiere salir adelante en esta dura, pero a la vez, hermosa profesión, por eso estoy decidido a entregarme con mi corazón torero, sin reserva ni medida", finalizó el torero.