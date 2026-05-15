Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_15_at_3_36_45_PM_5cd3cb4646
Deportes

Sergio Canales visita a niño internado en clínica del IMSS

Carlo se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital de Especialidades 25 del IMSS en Nuevo León, y este viernes recibió la visita del español

  • 15
  • Mayo
    2026

El lema del Club de Fútbol Monterrey es "en la vida y en la cancha". Este habla sobre que quienes están ligados al club deben ser un ejemplo dentro y fuera de ella, pues son personas muy seguidas en todo el país.

Y si alguien se encargó de realmente hacer valer el lema, ese es su ahora excapitán, Sergio Canales, quien, pese a que ya no es más parte de la institución, dedicó un poco de su tiempo para visitar a Carlo, un chico de apenas 12 años, aficionado del Monterrey.

Carlo se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital de Especialidades 25 del IMSS en Nuevo León, y este viernes recibió la visita del español, quien dentro de un tiempo abandonará la ciudad.

Este especial gesto fue agradecido por el propio Carlo y Debanhi, su madre, quienes le desearon lo mejor al dorsal 10 de Rayados, quien apunta a volver a España para continuar con su carrera.

Además de convivir con el pequeño, el "Mago" compartió un momento con el personal médico de la clínica, enfermeros, limpieza y otras áreas, quienes también se dedican a cuidar la salud de los nuevoleoneses.

Se despide el 10

Fue hace poco más de dos semanas que Rayados anunció que su capitán saldrá de la institución, pues busca regresar a su país, donde lo espera el Racing de Santander, equipo en el que debutó y que el mismo Sergio ha declarado ser aficionado.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 3.36.46 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_3906_f911821d92
Supervisa Samuel estación Churubusco de L-6; realizarán pruebas
escena_alejandra_guzman_cuadro_diego_rivera_0d74ac4817
Alejandra Guzmán revela que heredó el cuadro de Diego Rivera
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_43_08_PM_7fc910eac2
Retoman este viernes audiencia de José Lobatón tras diferimiento
publicidad

Últimas Noticias

AP_26136200701104_ce52f67a7d
Spurs aplastan a Wolves y avanzan a la final de Conferencia Oeste
2_e746cd921b
Guadalupe fortalece preparación para el Mundial 2026
raul2_4355dca15e
EUA prepara acusación formal contra Raúl Castro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
publicidad
×