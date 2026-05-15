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Exsecretario de Finanzas de Rocha Moya se entrega a EUA

Díaz Vega, de 50 años, dejó el cargo en septiembre de 2024. En Sinaloa era considerado como uno de los amigos cercanos de Rocha Moya

  • 15
  • Mayo
    2026

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, se habría entregado a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con información que trascendió de fuentes oficiales de la Unión Americana.

Díaz Vega, de 50 años, dejó el cargo en septiembre de 2024. En Sinaloa era considerado como uno de los amigos cercanos de Rocha Moya. Tras su salida de la administración pública, regresó a la iniciativa privada bajo el argumento de motivos personales.

La acusación en su contra que formula el gobierno estadounidense lo ubica como empresario sinaloense y exintegrante de alto nivel del gabinete de Rocha Moya, pero también le atribuye haber ayudado a Enrique Inzunza Cázarez, a que líderes de Los Chapitos colocaran a funcionarios en posiciones estratégicas para proteger sus operaciones de tráfico de drogas. Ambos habrían actuado como enlaces entre los líderes de esa facción criminal y Rocha Moya, señala el expediente.

El señalamiento más delicado contra Díaz Vega se ubica antes de la elección de 2021. La acusación estadounidense sostiene que se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.

En una de esas reuniones, según el documento judicial, habría entregado a Los Chapitos una lista con nombres y direcciones de opositores de Rocha Moya para que fueran amenazados y obligados a retirarse de la contienda por la gubernatura.

La acusación agrega que esa lista habría sido utilizada durante la jornada electoral, cuando sicarios del cártel presuntamente robaron urnas, intimidaron a votantes y secuestraron a opositores de Rocha Moya.

También sostiene que mandos de la Policía Estatal de Sinaloa habrían ordenado a sus agentes no intervenir ante reportes de amenazas, robo de urnas y presencia de personas armadas en casillas de Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota.


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