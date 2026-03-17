Videos de Netanyahu: ¿son creados con IA?; crece el debate

Un video publicado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para burlarse de rumores sobre su supuesta muerte terminó generando el efecto contrario: una ola de análisis en redes sociales donde usuarios diseccionan cada segundo del clip para argumentar que podría tratarse de un video creado con inteligencia artificial.

El material fue difundido en la cuenta oficial del mandatario y lo muestra en una cafetería pidiendo café mientras ironiza sobre los rumores que lo daban por muerto. “Me muero por el café”, dice en tono de broma, aludiendo a las teorías que circulaban en internet sobre su presunto fallecimiento tras ataques en Medio Oriente.

Sin embargo, el video desató una ola de teorías conspirativas en plataformas como X, TikTok y Reddit, donde internautas comenzaron a analizar cuadro por cuadro el clip para encontrar supuestas fallas típicas de videos generados con IA.

Usuarios de redes sociales han señalado varios elementos del video que consideran “raros” o “imposibles”, lo que detonó hilos virales donde intentan demostrar que se trataría de un deepfake.

שומרים על ההנחיות ומנצחים ביחד >> pic.twitter.com/HC5w3PqKuV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 16, 2026

1. El café que no se mueve

Uno de los puntos más repetidos es el comportamiento de la taza. En el clip, Netanyahu agita el café con bastante movimiento, pero el líquido aparentemente no se derrama ni cambia de nivel. Internautas afirman que, incluso después de beber, el nivel del café luce prácticamente igual.

Algunos usuarios lo interpretaron como un error típico de generación de video con IA, donde los líquidos o los cambios físicos no se renderizan correctamente.

2. La chamarra y la bolsa que “crece”

Otro detalle analizado es una bolsa o bolsillo en la chamarra del mandatario. Según quienes estudian el video, cuando Netanyahu mete la mano, la bolsa parece expandirse de forma extraña, como si el objeto cambiara de forma.

Para algunos, esto sería un indicio de manipulación digital o inconsistencias generadas por algoritmos.

3. El fondo con una caja registradora “del pasado”

También circulan capturas del fondo del establecimiento. Usuarios aseguran que se alcanza a ver una caja registradora cuya pantalla marcaría una fecha de 2024, lo que alimentó teorías de que el video no sería reciente o habría sido generado con imágenes antiguas.

4. El antecedente del “sexto dedo”

Las sospechas no empezaron con este clip. Días antes, un fragmento de una conferencia del primer ministro generó polémica porque algunos usuarios creyeron ver seis dedos en una mano, un error clásico asociado a herramientas de IA generativa.

5. El anillo que desaparece

La “evidencia” más reciente fue en el último video publicado por la cuenta del primer ministro, en el cual se aprecia cómo el anillo de Netanyahu desaparece durante 2 segundos de su mano (visible al hacer pausa al video). Este error de continuidad encendió aún más las sospechas de que el Estado israelí está ocultando una verdad sobre su dirigente.

Esta serie de detalles detonó la teoría de que Netanyahu habría muerto o resultado herido en uno de los primeros ataques iraníes contra Tel Aviv y que, por tanto, estos videos serían recreaciones digitales para ocultar su estado real. Además, a varios usuarios también les llamó la atención que no se presentara a la mesa de seguridad con el ejército como habitualmente lo hace.

Incluso el chatbot Grok —integrado en la red social X— llegó a sugerir que el video de Netanyahu en la cafetería podría ser un deepfake, lo que avivó aún más las teorías en internet.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, Netanyahu ha visitado al menos dos ciudades alcanzadas por misiles iraníes, un hospital, un puerto y bases militares, pero el acceso de los medios de comunicación fue mínimo o nulo, y los vídeos fueron distribuidos por su oficina.

Netanyahu, que rara vez concede entrevistas a la prensa israelí o celebra ruedas de prensa, convocó el jueves su primera rueda de prensa desde el inicio de la guerra mediante videoconferencia, un formato similar al que utilizó en junio durante la guerra de 12 días de Israel con Irán, aunque en esta ocasión, los detalles como el supuesto sexto dedo, los dientes afilados de manera distinta a su dentadura y los movimientos robóticos levantaron la sospecha de que Benjamín Netanyahu está, de hecho, muerto.

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