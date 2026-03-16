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Nuevo León

Arden decenas de camiones de ruta tras fuertes vientos en Juárez

En el lugar había además decenas de neumáticos y basura de todo tipo, así como pequeñas construcciones de madera, lo que facilitó la propagación del fuego

  • 16
  • Marzo
    2026

Los incendios en la zona metropolitana de Monterrey se siguen registrando y el factor del viento y la vegetación seca son los principales detonantes de estos siniestros.

En el municipio de Juárez, un lote con más de dos decenas de camiones en desuso, aparentemente de la Ruta 80, fue consumido por las llamas.

Fue alrededor de las 5:00 de la mañana cuando vecinos de la colonia Santa Mónica 8vo Sector dieron aviso a los números de emergencia tras percatarse del incendio.

El predio se ubica en la intersección de la avenida Acueducto, Camino a las Espinas y Camino a San Roque, en los límites de las colonias Santa Mónica 8vo Sector y Jardines de la Silla.

Las llamas envolvieron a la mayoría de las unidades descompuestas, además de autos y camionetas que también se encontraban en el lote.

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En el lugar había además decenas de neumáticos y basura de todo tipo, así como pequeñas construcciones de madera, lo que facilitó la propagación del fuego.

Hasta el momento se desconoce qué causó el inicio del incendio. Sin embargo, el fuego se intensificó rápidamente debido a las ráfagas de viento, la vegetación seca en la zona y la basura acumulada.

Cuerpos de rescate efectúan labores para controlar el siniestro

Elementos de bomberos de Juárez y del municipio de Guadalupe trabajaron en el lugar para controlar el siniestro y evitar que las llamas se propagaran, además de delimitar el terreno afectado.

Una ligera columna de humo era visible desde vialidades cercanas al punto en Juárez.

Para las 7:00 de la mañana aún se reportaban algunos focos activos, con el riesgo de que el fuego pudiera intensificarse nuevamente por lo que personas de bomberos de Juárez, así como tránsito y Protección Civil del mismo municipio resguardaron la zona.

No se reportaron personas lesionadas, aunque unidades de ambulancia de Juárez permanecieron en el sitio como medida preventiva.

Asimismo, vecinos cercanos al lugar no fueron desalojados.


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