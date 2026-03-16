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Coahuila

UAdeC proyecta nuevos bachilleratos en dos municipios

La Universidad Autónoma de Coahuila impulsa preparatorias en Arteaga y General Cepeda, esta última con un modelo flexible para personas que trabajan

  • 16
  • Marzo
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila trabaja en la instalación de escuelas de bachillerato en Arteaga y General Cepeda, éste último enfocado a personas que trabajan, informó Eva Kerena Hernández Martínez, Coordinadora de la Unidad Saltillo.

“En Arteaga estamos en pláticas con el equipo de la alcaldesa, tienen 50 personas que quieren hacer la preparatoria, y estamos hablando con ella y con el IDEA (Instituto de Enseñanza Abierta) para poder meter el bachillerato en Arteaga”.

Dijo que este proyecto de contar con preparatoria en Arteaga ya tenía tiempo desarrollándose, pero no se había podido concretar, sin embargo al contar con la demanda de 50 personas que pretenden estudiar preparatoria y con el apoyo del IDEA, finalmente el campus Arteaga podrá ofertar la preparatoria.

En el caso de General Cepeda, explicó que la solicitud es para personas de ese municipio que trabajan pero desean terminar de estudiar la preparatoria, sin embargo ahí el proyecto aún no ha avanzado tanto.

“Como sin puros trabajadores, tienen problemas con los horarios, viene una adecuación a ese bachillerato para poder apoyarlos y que puedan entrar al 100 por ciento… como son trabajadores rolan turnos entonces se nos complica brindares por ejemplo las asesorías”.


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