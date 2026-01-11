Rayados vs Toluca: pierden invicto en casa en la era Torrent

En una noche fría y con lluvia que prevaleció en el ‘Gigante de acero’, los Rayados del Monterrey cayeron 1-0 ante el bicampeón Toluca.

La batalla deportiva correspondió a la jornada 1 del torneo de Clausura 2026, la solitaria anotación fue obra del brasileño Helio Junio Nunes De Castro ‘Helinho’.

Con este resultado, el equipo de Domènec Torrent pierde el invicto como local desde que tomó las riendas de la nave del Monterrey. Para la jornada 2 los Rayados visitarán al Necaxa el próximo martes 13 de enero el Estadio Victoria en punto de las 19:00 horas.

Un frío primer tiempo, en todos los aspectos

Luego de a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx, el Juez Central irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre hizo sonar su silbato para dar inicio al nuevo Torneo en la Liga Mx entre los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla y los 'Diablos rojos' del Toluca, quienes salieron enfundados con sus tradicionales uniformes y la firme intención de hacerse daño desde la patada inicial de este encuentro.

Los dirigidos por el español Domènec Torrent Font presentó la novedad en su alineación al enviar al terreno de juego a su nuevo fichaje mexicano Daniel Aceves, con un planteamiento de 4-2-3-1 y la localía de su parte, buscó llevarse el triunfo ante los comandados por el argentino Antonio Mohamed que se plantó en el rectángulo verde con el mismo parado.

Con el correr de los minutos, la localía tomó las riendas del partido, con llegadas por los costados a velocidad y pases de primera intención, fue la manera en que se desarrolló la contienda. Teniendo los del Monterrey por mucho más tiempo el esférico durante la primera mitad de este duelo, pero, sin poner en aprietos la meta defendida por el arquero Hugo Alfonso González Durán quien fue abucheado en el coso guadalupense, cada que tenía contacto con el balón.

Por momentos, el partido se volvió ríspido por la disputa del balón, en donde tanto albiazules como rojos no cedían ni un centímetro del terreno de juego. La de mayor peligro de este encuentro vino hasta los 44’ de acción cuando el brasileño Helio Junio Nunes De Castro aprovechó una asistencia de Mauricio Isaís y disparó de zurda desde linderos del área y el obús pasó desviado muy pegado al palo izquierdo del marco encomendado a Luis Cárdenas.

El nazareno Luis Enrique Santander decretó un minuto de alargue en la contienda y que al ser consumido se decretó el final del primer tiempo, en una fría noche en donde el ‘aguanieve’ se hizo presente.

Hugo González es factor del triunfo toluqueño

Para la segunda mitad de la batalla, ambos equipos saltaron al terreno de juego sin presentar modificaciones en el campo, siendo dos chispazos en el arranque, uno por cada equipo, prometía ver una parte complementaria distinta a la que le antecedía.

A los 56’ de tiempo corrido Toluca puso el 1-0 a través de los botines del brasileño Helinho, quien, tras recibir un pase con ventaja de Santiago Simón dispara con la pierna izquierda desde la parte derecha del área grande, la coloca a palo cambiado y lejos del alcance del cancerbero ‘Mochis’ Cárdenas.

Esto hizo que en el banquillo Domènec Torrent reaccionara y mandara al rectángulo verde guadalupense a Ricardo Chávez, Roberto de la Rosa y Luis Reyes; sustituyendo a Érick Aguirre, Anthony Martial y Gerardo Arteaga, este último a su salida tuvo una breve plática con su timonel y se dirigió directamente a los vestidores.

El reloj marcaba los 64’ minutos cuando Jorge Rodríguez remata de testa un pase del español Sergio Canales, que puso en problemas la zona defensiva mexiquense. Y a los 71’ de acción respondieron los ‘choriceros’, cuando Nicolás Castro conecta con la zurda un pase enviado por Jorge Díaz.

Los del ‘Turco’ se apoderaron del balón e hicieron del ataque por la pradera izquierda de su rival, el lugar idóneo para hacerle daño a los de la ‘Pandilla’, quienes buscaron emparejar el dominio de la contienda; por momentos el juego ríspido nuevamente era factor para parar el ataque de su rival.

El cronómetro marcaba los 84’ minutos y el zaguero toluqueño Diego Barbosa conecta un duro tallón sobre Iker Fimbres dentro del área, luego de una serie de reclamaciones el nazareno Santander es llamado por el VAR para revisar la acción.

Se define tiro penal y Sergio Canales sin tomar mucho vuelo lo cobra a la izquierda del portero Hugo González, quien lo ataja.

Al consumirse los 90’ el Juez Central Luis Enrique Santander Aguirre consideró añadir siete minutos más de reposición en el encuentro, que al concluir el tiempo de reposición se pudo escuchar el silbatazo final emitido por el Árbitro Central.

