Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado

El costo que el gusano barrenador del ganado (GBG) ha tenido en México es enorme y pone en riesgo diversos aspectos de la ganadería en el país.

Para muestra, el valor de las exportaciones de ganado vacuno (bovino) se redujo dramáticamente en más de 76% en el periodo de enero a octubre del 2025, en comparación con el mismo lapso del 2024, debido a que el gobierno de Estados Unidos decidió cerrar la frontera de su territorio al ganado mexicano ante la presencia de la larva de la mosca del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax), larva conocida como gusano barrenador del ganado (GBG).

Las pérdidas por este hecho fueron, según estadísticas del Sistema de Información Económica del Banco de México, del orden de $1,090 millones de dólares, ya que durante los diez primeros meses del 2024 se lograron colocar productos por un valor de $1,425 millones de dólares, mientras que en el mismo lapso del 2025, la cifra apenas llegó a los $335 millones de dólares.

Paralelo a ello, la Secretaría de Agricultura destacó que también se ha tenido una inversión sanitaria sostenida, por lo que, al cierre de 2025, la inversión conjunta con socios estratégicos pudo alcanzar aproximadamente $2,122 millones de pesos, recursos que se destinaron a vigilancia, tratamiento, inspección, trampeo y fortalecimiento de infraestructura.

De igual manera, dijo que se espera que para el primer semestre de 2026 entre en operaciones la planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, que se construye con una inversión conjunta entre México y Estados Unidos cercana a los $51 millones de dólares, la cual tendrá capacidad de producción de 100 millones de moscas por semana, fortaleciendo la frontera biológica del país.

En noviembre pasado, también señaló que, a través del Senasica y a un año de la primera detección de la plaga en el país, México cuenta con capacidades fortalecidas y una hoja de ruta clara para avanzar de la contención hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado.

La dependencia destacó que, como parte de dichas acciones, México desplegó la operación sanitaria más amplia de las últimas décadas en materia de salud animal, lo que ha permitido mantener contenido al GBG en el sur-sureste del país y evitar la dispersión del insecto hacia regiones clave del territorio.

Incluso la dependencia federal señaló que, tras un periodo inicial de crecimiento, las acciones coordinadas de inspección, tratamiento, restricción de movilizaciones, barrido sanitario y vigilancia activa son las que hasta ahora han permitido estabilizar la situación epidemiológica.

En Nuevo León sin casos activos

Más del 50% de las entidades federativas de México (17 estados) tuvieron la presencia de casos activos del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) durante el 2025 y los primeros días del 2026.

Actualmente, se encuentran casos activos de esta plaga en 13 entidades. La información refiere que en Nuevo León no hay casos activos confirmados.

El Informe de casos acumulados de GBG en México del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), indica que hay 492 casos activos de la larva de mosca en los estados de Veracruz con 125 casos, Oaxaca con 103, Chiapas con 96, Yucatán con 86, Quintana Roo con 22, Tabasco con 16 casos, Guerrero con 14, Puebla con 9, Campeche con 8 registros, Estado de México con 7, Tamaulipas con 3, entre otras entidades.

