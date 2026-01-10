Chicago logra el milagro y elimina a Packers con remontada épica

En una noche gélida que quedará grabada en la memoria colectiva de la "Ciudad de los Vientos", los Chicago Bears demostraron por qué son el equipo más resiliente de la NFL. Tras verse contra las cuerdas con un marcador de 3-21 al descanso, el conjunto dirigido por Ben Johnson obró un auténtico milagro en el Soldier Field, derrotando 31-27 a sus acérrimos rivales, los Green Bay Packers, para sellar su boleto a la ronda divisional.

La primera mitad fue un monólogo de los visitantes. Jordan Love, mariscal de los Packers, saltó al emparrillado con una precisión quirúrgica, castigando a la secundaria de Chicago con tres pases de anotación que silenciaron las gradas. Mientras tanto, el novato sensación Caleb Williams parecía sucumbir ante la presión de la postemporada, acumulando pases incompletos y dos costosas intercepciones que permitieron a Green Bay irse al vestuario con una ventaja de 18 puntos.

Sin embargo, el descanso trajo consigo una transformación táctica y mental. La defensa de Chicago, ajustada por el cuerpo técnico, logró neutralizar el ataque terrestre de los Packers, dándole a Williams el tiempo necesario para encontrar su ritmo. Aunque el tercer periodo fue una batalla de pateadores donde el brasileño Cairo Santos mantuvo a flote a los Bears con dos goles de campo (9-21), la verdadera explosión llegó en los últimos 15 minutos.

La chispa la encendió DeAndre Swift con una valiente carrera de seis yardas para el primer touchdown de los locales. Pese a que Green Bay respondió rápidamente con una conexión de 23 yardas entre Love y Matthew Golden para poner el 27-16, el momento anímico ya pertenecía a Chicago.

Con poco más de seis minutos en el reloj, Caleb Williams se reivindicó de sus errores iniciales. Primero, lideró una serie ofensiva relampagueante que culminó en las manos de Olamide Zaccheaus. Luego, tras un error crítico del pateador de Green Bay, Brandon McManus, Williams tomó el balón con la oportunidad de hacer historia. En una jugada de antología, se encomendó a su receptor estrella, DJ Moore, quien atrapó un envío de 25 yardas por la banda izquierda para dar la vuelta al marcador 31-27.

El intento final de Jordan Love terminó en un "Ave María" desesperado que cayó incompleto, desatando la locura en Chicago. Con 361 yardas totales, Williams demostró que tiene el temple para los momentos grandes. Ahora, los Bears, expertos en el drama con su séptima remontada del año, esperan rival en la ronda divisional, sabiendo que en su casa, bajo el frío de enero, ningún marcador es definitivo.

