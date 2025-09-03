Taylor Swift podría encabezar el show del Super Bowl LX: Goodell

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dejó abierta este miércoles la posibilidad de que Taylor Swift encabece el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez”, comentó Goodell durante una entrevista en el programa Today Show.

La cercanía de la intérprete con la NFL se ha fortalecido a raíz de su relación con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con quien recientemente anunció su compromiso.

Desde septiembre de 2023, Swift ha sido una presencia habitual en los partidos de Kansas City en Arrowhead Stadium, e incluso estuvo en las ediciones más recientes del Super Bowl: celebró la victoria de los Chiefs en el LVIII frente a San Francisco y presenció la derrota ante Philadelphia en el LIX.

Ante la insistencia sobre cuándo podría confirmarse la participación de la artista, el comisionado bromeó: “Estoy esperando a mi amigo Jay-Z.

Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo”, en referencia a Roc Nation, la compañía del rapero que produce los shows de medio tiempo de la NFL.

Además de abordar el tema del espectáculo, Goodell retomó la discusión sobre la ampliación de la temporada regular de 17 a 18 partidos, lo que movería el Super Bowl de la primera a la segunda semana de febrero.

“Creo que si la temporada regular se extendiera a 18 semanas, eso probablemente ocurriría. Creo que 18 semanas te llevarían a ese punto y sería una gran decisión”, señaló.

Actualmente, los equipos de la NFL disputan 17 juegos en un calendario de 18 semanas, con una semana de descanso, un formato que podría cambiar en el corto plazo.

