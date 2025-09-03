Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_09_03_T114545_619_cf23034459
Deportes

Taylor Swift podría encabezar el show del Super Bowl LX: Goodell

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dejó abierta la posibilidad de que Taylor Swift encabece el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

  • 03
  • Septiembre
    2025

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dejó abierta este miércoles la posibilidad de que Taylor Swift encabece el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez”, comentó Goodell durante una entrevista en el programa Today Show.

La cercanía de la intérprete con la NFL se ha fortalecido a raíz de su relación con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con quien recientemente anunció su compromiso.

Desde septiembre de 2023, Swift ha sido una presencia habitual en los partidos de Kansas City en Arrowhead Stadium, e incluso estuvo en las ediciones más recientes del Super Bowl: celebró la victoria de los Chiefs en el LVIII frente a San Francisco y presenció la derrota ante Philadelphia en el LIX.

Ante la insistencia sobre cuándo podría confirmarse la participación de la artista, el comisionado bromeó: “Estoy esperando a mi amigo Jay-Z.

Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo”, en referencia a Roc Nation, la compañía del rapero que produce los shows de medio tiempo de la NFL.

Además de abordar el tema del espectáculo, Goodell retomó la discusión sobre la ampliación de la temporada regular de 17 a 18 partidos, lo que movería el Super Bowl de la primera a la segunda semana de febrero.

“Creo que si la temporada regular se extendiera a 18 semanas, eso probablemente ocurriría. Creo que 18 semanas te llevarían a ese punto y sería una gran decisión”, señaló.

Actualmente, los equipos de la NFL disputan 17 juegos en un calendario de 18 semanas, con una semana de descanso, un formato que podría cambiar en el corto plazo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_923ab09658
FMF aplaude decisión del TAS: no habrá ascenso antes de 2026-27
SCR_20250904_kkch_8b260591f6
Reanudan eliminatorias de CONMEBOL; Messi se despide de Argentina
mc_gregor_irlanda_7b3f8ad281
McGregor quiere ser presidente de Irlanda; llama a seguidores
publicidad

Últimas Noticias

inter_congo_ebola_0f62931479
Ministerio de salud de Congo anuncia un nuevo brote de ébola
EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
914ecf1a_d29b_4168_b557_6d1766fad372_e3a6206958
'Ola Verde' da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
publicidad
×