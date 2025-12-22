Podcast
Deportes

Learner Tien conquista las Next Gen ATP Finals

El estadunidense Learner Tien se proclamó campeón de las Next Gen ATP Finals tras vencer a Alexander Blockx y consolidar su ascenso en el ATP Tour

  • 22
  • Diciembre
    2025

Learner Tien ya había comenzado a ganarse un lugar en el circuito ATP, pero su triunfo del  este domingo en las Next Gen ATP Finals representó una declaración de intenciones mucho más contundente.

El estadunidense cerró el torneo con una actuación dominante que confirmó su proyección entre los mejores jóvenes del tenis mundial.

Tras perder la final del año pasado en Jeddah ante Joao Fonseca, Tien transformó aquella decepción en impulso para una sobresaliente temporada 2025, antes de regresar al torneo para menores de 20 años como el principal favorito.

Una final sin fisuras

Bajo la presión de las expectativas, Tien mostró una madurez superior a su edad y reservó su mejor tenis para la final, donde firmó una contundente victoria en apenas 59 minutos frente a Alexander Blockx.

“Es genial añadir mi nombre a la lista de ganadores anteriores”, señaló Tien, quien se unió a figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el palmarés del torneo.

 “Todos los jugadores que han ganado este torneo han tenido mucho éxito, así que significa mucho estar ahí arriba con esos nombres”.

Un factor clave en el ascenso del tenista de 20 años ha sido su colaboración con Michael Chang, ex número dos del mundo, que comenzó en agosto pasado.

Desde entonces, Chang ha guiado a Tien a conquistar su primer título ATP Tour en Metz y a escalar hasta el puesto 28 del ranking mundial, el mejor de su carrera.

G8tzY2RWYAAQ7y9.jfif

Más allá del trabajo técnico, Tien destacó el respaldo personal recibido por parte de la familia Chang, en especial de Micah, hijo del extenista, quien estuvo presente animándolo durante la final en Jeddah.

“Desde que empezamos a trabajar juntos, él y toda su familia me han dado mucho apoyo”, comentó Tien. “Micah ha estado en muchos de mis torneos. Aporta un toque divertido y ayuda a que los momentos de tensión sean más llevaderos”.


