Uso de presas para pagar deuda no afecta al campo: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo alcanzado con los gobiernos estatales para atender el adeudo de agua se diseñó para evitar afectaciones al sector agrícola, en especial en el norte del país, donde históricamente el tema hídrico genera mayor presión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el diálogo incluyó a todos los gobernadores y permitió construir un esquema que redujera al mínimo el impacto para los productores rurales.

Acuerdo nacional para proteger a agricultores

Sheinbaum destacó que los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron prioridad en las negociaciones, al tratarse de regiones clave para la producción agrícola.

“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente del norte”, afirmó.

Según explicó, el adeudo se compensará con agua proveniente de otras cuencas, lo que permitirá cumplir con los compromisos sin comprometer el riego agrícola.

“Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México”, subrayó.

Tamaulipas, el estado más presionado

La mandataria reconoció que Tamaulipas es la entidad que enfrenta mayor impacto por el uso del río Bravo, por lo que su gobierno retomará un proyecto de infraestructura que había quedado pendiente desde hace años.

“Estamos recuperando un proyecto para llevar agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas y utilizarla para riego”, explicó.

Detalló que la obra contempla una línea de conducción que permitiría garantizar agua suficiente para el campo tamaulipeco, independientemente de las lluvias.

Proyecto iniciará el próximo año

Sheinbaum adelantó que la intención es arrancar el proyecto en 2026, con el objetivo de convertir en realidad un acuerdo firmado hace tiempo y que nunca se concretó.

“La idea es iniciarlo el próximo año, para que se haga la infraestructura que requiere Tamaulipas”, señaló.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal calificó el resultado como un consenso positivo entre la Federación y los estados, al considerar que se logró atender un tema sensible sin poner en riesgo la actividad agrícola del norte del país.

